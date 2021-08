Morawiecki: udzielimy schronienia ambasadorowi Afganistanu, jeżeli tego sobie zażyczy

Jak dodał, nikt na świecie nie zdawał sobie sprawy, że rządowe siły afgańskie upadną aż tak szybko. - W związku z tym dzisiaj mamy do czynienia z bardzo szeroko zakrojoną akcją ewakuacyjną. To jest zobowiązanie Polski zarówno wobec naszych obywateli - to zobowiązanie już wykonaliśmy - jak również wobec naszych przyjaciół, to osoby, które nam pomagały czy jako tłumacze, czy jako służba wspierająca nasze działania dyplomatyczne na terytorium Afganistanu - zaznaczył Mateusz Morawiecki.