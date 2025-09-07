Materiały wybuchowe w mieszkaniu w Rembertowie. Ewakuacja mieszkańców

Wybuch na terenie poligonu wojskowego w Rembertowie Źródło: TVN24

"W mieszkaniu rannych we wczorajszym wybuchu w Rembertowie, ŻW ujawniła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych" - przekazała Żandarmeria Wojskowa w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Poinformowano też o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków na warszawskim Rembertowie.

Wybuch na poligonie na Rembertowie

W sobotę o godzinie 18.30 doszło do wybuchu na rembertowskim poligonie wojskowym. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby cywilne. Jak przekazała ŻW, poszkodowani weszli na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu.

Podpułkownik Paweł Durka, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej, przekazał tego samego dnia, że teren poligonu sprawdzali saperzy, a następnie zabezpieczył go Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej przekazał w sobotniej rozmowie z dziennikarzem TVN24, że "wybuch nie był duży". Poinformował też, że wszczęte zostały procedury wyjaśniające. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa, która wyjaśni, w jaki sposób osoby cywile dostali się na teren poligonu i czy był on wystarczająco dobrze zabezpieczony oraz oznakowany.

