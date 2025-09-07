Logo strona główna
Polska

Materiały wybuchowe w mieszkaniu w Rembertowie. Ewakuacja mieszkańców

Żandarmeria Wojskowa
Wybuch na terenie poligonu wojskowego w Rembertowie
Źródło: TVN24
W mieszkaniu rannych w sobotnim wybuchu w warszawskim Rembertowie były znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych - poinformowała w niedzielę Żandarmeria Wojskowa. Podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ulicy Zawiszaków.

"W mieszkaniu rannych we wczorajszym wybuchu w Rembertowie, ŻW ujawniła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych" - przekazała Żandarmeria Wojskowa w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Poinformowano też o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków na warszawskim Rembertowie.

Wybuch na poligonie na Rembertowie

W sobotę o godzinie 18.30 doszło do wybuchu na rembertowskim poligonie wojskowym. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby cywilne. Jak przekazała ŻW, poszkodowani weszli na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu.

Podpułkownik Paweł Durka, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej, przekazał tego samego dnia, że teren poligonu sprawdzali saperzy, a następnie zabezpieczył go Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej przekazał w sobotniej rozmowie z dziennikarzem TVN24, że "wybuch nie był duży". Poinformował też, że wszczęte zostały procedury wyjaśniające. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa, która wyjaśni, w jaki sposób osoby cywile dostali się na teren poligonu i czy był on wystarczająco dobrze zabezpieczony oraz oznakowany.

pc

pc
Autorka/Autor: sz/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica