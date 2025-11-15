Logo strona główna
Redakcja poleca:

"Sam głosiłeś takie poglądy". "Kotki i psiecka" w dyskusji Szczuki i Terlikowskiego

Szczuka do Terlikowskiego o problemie z dzietnością w Polsce: pamiętam, że sam głosiłeś takie poglądy
W programie "Dwie strony" w TVN24 Tomasz Terlikowski rozmawiał z pisarką i działaczką Kazimierą Szczuką o problemie dzietności w Polsce i o jego przyczynach. Punktem wyjścia do dyskusji był jeden z banerów rozwieszonych na trasie Marszu Niepodległości. Zdaniem Szczuki takie ujęcie tematu, jakie zostało w nim przedstawione, jest "kompletnie obraźliwe dla kobiet". - Nie znam nikogo, kto by miał dzieci, ponieważ Polsce zagraża dziura demograficzna - przyznał Terlikowski.

Rozmówczynią Tomasza Terlikowskiego była Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka, pisarka, nauczycielka i działaczka feministyczna. Dyskusja dotyczyła wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji z 11 listopada i szerzej, kryzysu demograficznego.

"Na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu. Bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu" - napisał Krzysztof Bosak pod zdjęciem, które udostępnił we wtorek po południu na Facebooku i platformie X.

Na zdjęciu widoczny jest baner z logo Młodzieży Wszechpolskiej rozwieszony nad trasą Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy. "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!" - napisano na płachcie z wizerunkiem kobiety z czerwonym piorunem, pchającej wózek dziecięcy z psem. "Trwa katastrofa demograficzna, a wskaźnik urodzeń w Polsce wynosi dramatyczne 1,16! Demografia to przyszłość!" - czytamy.

Wpis wicemarszałka Sejmu odbił się szerokim echem, między innymi w mediach społecznościowych.

Podejście "kompletnie obraźliwe dla kobiet"

Kazimiera Szczuka stwierdziła, że takie podejście do tematu "jest kompletnie obraźliwe dla kobiet". - Przecież samice naszego gatunku nie służą jedynie do prokreacji. To jest po prostu jawna brednia, dlatego że posiadanie zwierząt jest bardzo dobre dla dzieci - powiedziała.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że z badań wynika że "jeśli chodzi o gospodarstwa domowe z dziećmi to one mają więcej zwierząt niż gospodarstwa domowe bez dzieci".

- Ale ja pamiętam, że ty sam takie poglądy głosiłeś - zwróciła się do niego Szczuka, wypominając publicyście jego krytykę społecznego braku chęci do zakładania rodziny.

- Tak, mówiłem takie rzeczy, natomiast akurat ten tweet z bardzo wielu powodów mi się nie podoba - powiedział Terlikowski.

Szczuka o banerze na Marszu Niepodległości: to jest kompletnie obraźliwe dla kobiet
"To jest pierwszy mój zarzut"

Zdaniem publicysty, wpis Krzysztofa Bosaka "całą odpowiedzialność za posiadanie dzieci lub nie spada na kobiety". -  Na tym obrazku nie ma mężczyzny. A tak się składa, że w naszym gatunku, tak jak we wszystkich, żeby było dziecko, to potrzebny jest mężczyzna i kobieta. Tutaj stygmatyzowana jest tylko kobieta. I to jest pierwszy mój zarzut do tego tweeta - powiedział.

- Oczywiście uważam kwestie demograficzne za ważne, (...), ale szczerze mówiąc nie znam nikogo, kto by miał dzieci, ponieważ Polsce zagraża dziura demograficzna - mówił dalej.

Szczuka: wciąż nie mamy równych praw

Zdaniem Kazimiery Szczuki proces emancypacji kobiet w Polsce "absolutnie nie" zaszedł za daleko. - Nie mamy równych praw. I w ogóle to prawdopodobnie się wszystko skończy tak, że na gruzach tego obecnego świata, który już jest w totalnym zapętleniu, jednak powstanie jakaś nowa cywilizacja - stwierdziła publicystka.

Według rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego będzie to model społeczeństwa skupiony na "samicach z młodymi, a nie na agresywnych samcach walczących o władzę". 

Szczuka powiedziała, że przyczyną problemu z dzietnością w Polsce "jest to, że mamy takie, a nie inne regulacje dotyczące przerywania ciąży". 

OGLĄDAJ: "Kobiety dziś boją się macierzyństwa w Polsce"
"Kobiety dziś boją się macierzyństwa w Polsce"

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/ToL

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prawa kobiet na świecieKobietyKryzys demograficznyDemografiadziecko
