"Wszyscy, którzy tam zostają, zostają na własne ryzyko"

Pododdziały zwarte są używane wobec tłumu. Ich użycie, a potem użycie środków przymusu bezpośredniego, zawsze jest poprzedzone komunikatem - mówił w TVN24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Liedel. - Uprzedza się wszystkie te osoby, które są tam przypadkowo albo realizują swoje funkcje, na przykład polityków czy właśnie dziennikarzy, żeby opuścili to miejsce, bo zostaje użyty pododdział zwarty i zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego - wyjaśniał. Jak zaznaczył, "dziennikarze, politycy, osoby postronne, które tam zostają, zostają na własne ryzyko".

W środę podczas marszu narodowców w Warszawie doszło do zamieszek. Starcia z policją miały miejsce między innymi w rejonie ronda de Gaulle'a w Warszawie. Komenda Stołeczna Policji podała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi", w stronę policjantów poleciały kamienie i race. Do działań ruszyły pododdziały zwarte, które użyły środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

W nocy ze środy na czwartek komendant stołeczny policji nadinspektor Paweł Dobrodziej wydał oświadczenie dotyczące użycia broni gładkolufowej wobec chuliganów w trakcie Marszu Niepodległości. "Niestety, bardzo poważnie wyglądają obrażenia, których doznał jeden z fotoreporterów. Po ludzku jest mi bardzo przykro. Liczę na szybki powrót do zdrowia Pana Tomasza. Wyjaśnimy dokładnie okoliczności tej sytuacji. Tak samo, jak wyjaśnimy każdą inną wątpliwość. Dlatego już wydałem polecenie, by sprawą tą zajął się Wydział Kontroli.

- Pododdziały zwarte są używane wobec tłumu. Zawsze użycie pododdziału zwartego, a potem środków przymusu bezpośredniego, jest poprzedzone komunikatem. To jest komunikat, który płynie w kierunku tłumu, wzywa się ludzi do zachowań zgodnych z prawem, uprzedza się wszystkie te osoby, które są tam przypadkowo albo realizują swoje funkcje, na przykład politycy, którzy często w ostatnim czasie biorą udział w tego typu demonstracjach, czy właśnie dziennikarzy, żeby opuścili to miejsce, bo zostaje użyty pododdział zwarty i zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego - wyjaśniał.

- Strzelba gładkolufowa nie jest precyzyjną bronią. Ona jest używana do rozpraszania tłumu, natomiast nie da się celować precyzyjnie i to, że padł jakiś niekontrolowany strzał w ferworze walki, to, że policjant nie był w stanie precyzyjnie wymierzyć, to jest naturalny mechanizm, to się zdarza - mówił.