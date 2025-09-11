Logo strona główna
Polska

Europoseł KO o "zasługującym na dobre słowo" wystąpieniu Mariusza Kamińskiego w PE 

Andrzej Halicki - Krzysztof Hetman
Europoseł KO o "zasługującym na dobre słowo" wystąpieniu Mariusza Kamińskiego w PE 
Źródło: TVN24
- Bardzo dobre wystąpienie pani premier Beaty Szydło. Biliśmy brawo i absolutnie w 100 procentach podpisuję się pod tym, co powiedziała - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej, komentując przebieg debaty o rosyjskich dronach nad Polską w Parlamencie Europejskim. Docenił też wypowiedź innego europosła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego.

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Podjęto decyzje o zestrzeleniu tych, które mogły stanowić zagrożenie. W działaniach oprócz Wojska Polskie brały udział siły sojusznicze NATO

W czwartek w Parlamencie Europejskim miała miejsce debata dotycząca wsparcia Polski po tych wydarzeniach. Dyskusję w PE komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł KO Andrzej Halicki oraz europoseł PSL Krzysztof Hetman. 

- Bardzo dobre wystąpienie pani premier (Beaty - red.) Szydło. Biliśmy brawo i absolutnie w 100 procentach podpisuje się pod tym, co powiedziała. Mariusza Kamińskiego ze swoim doświadczeniem, uważam, również zasługujące na dobre słowo i pełne wsparcie - mówił Halicki.

- Wydaje mi się, że znajdziemy, jeżeli będzie dobra wola, znajdziemy tę nić do tego, żeby z różnych stron budować to polskie bezpieczeństwo, nawet przy tych konfliktach kampanijnych czy historycznych - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Teraz decyduje się przyszłość". Putin "wysłał wiadomość"

"Teraz decyduje się przyszłość". Putin "wysłał wiadomość"

Świat
Obrady RBN. Prezydent: zdaliśmy test jako Polska

Obrady RBN. Prezydent: zdaliśmy test jako Polska

Europosłowie PiS w Parlamencie Europejskim

Mariusz Kamiński podkreślił w PE, że to, co wydarzyło się nad polskim niebem w nocy z wtorku na środę, było "cyniczną rosyjską prowokacją". - Prowokacją wymierzoną nie tylko w Polskę, ale w całą naszą europejską i transatlantycką wspólnotę - zaznaczył. 

- Nasza reakcja na działania Rosji musi być twarda i zakomunikowana w jedynym języku, jaki Kreml rozumie – w języku siły - dodał polityk PiS. - Jeśli Rosjanie tego nie zobaczą, to wkrótce Wy zobaczycie rosyjskie drony bojowe nad Szwecją, Finlandią, czy Rumunią. A potem rosyjskie czołgi na ulicach Waszych miast - przestrzegał były minister koordynator służb specjalnych.

Kamiński mówił o konieczności natychmiastowego wdrożenia 19. pakietu sankcji wobec Rosji. Ponadto wskazał, że należy wzmocnić sankcje wobec reżimu białoruskiego, zapewnić skuteczną obronę przeciwlotniczą całej wschodniej flanki, a także udzielić walczącej z Rosją armii ukraińskiej dalszego, realnego wsparcia.

Z kolei Beata Szydło w swojej wypowiedzi zauważyła, że od wielu lat "trwają dyskusje, jak pokonać Putina". - I ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, a nawet powiem - cofamy się - stwierdziła eurodeputowana zauważając, że prezydent Rosji jest coraz bardziej "bezczelny i bezwzględny". 

Jako powód europosłanka wskazała "brak jedności i przeświadczenie niektórych polityków, że z Putinem można się dogadać". - Trzeba zacząć wreszcie działać. Słowa nie wystarczą. Ale stanie się tak i pokonamy Putina tylko wtedy, kiedy będziemy szli razem, wszyscy, w jednym kierunku - przekonywała w PE. 

Krzysztof Hetman i Andrzej Halicki
Krzysztof Hetman i Andrzej Halicki
Źródło: TVN24

"Wypowiedź godząca w polską rację stanu"

Europosłowie zauważyli, że jednak nie wszystkie wypowiedzi polityków opozycji (PiS i Konfederacji) wybrzmiewały w tonie "jedności".

Europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik mówiła, że "to nie nasza wojna". - Nakręcacie prowojenną histerię w Polsce, za pomocą której razem z prezydentem Ukrainy Zełenskim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie - stwierdziła.

- Wystąpienie posłanki reprezentującej Konfederację wprost godziło w polską rację stanu - ocenił Hetman, dodając, że "to, co chcieliśmy osiągnąć zostało zrujnowane przez posłów opozycji".

Hetman: wypowiedź godząca w polską rację stanu
Źródło: TVN24

Jak stwierdził eurodeputowany PSL, część polityków PiS w trakcie debaty "wypominało" europejskim partnerom sytuacje z przeszłości. Hetman przytoczył jedną z takich sytuacji.

- Było wystąpienie jednego z francuskich eurodeputowanych, pana François Bellamy'ego, który miał świetne wystąpienie, takie naprawdę solidaryzujące się z nami, bardzo konkretne. I po tym jego wystąpieniu wstaje jeden z posłów PiS-u i bezpardonowo atakuje, wypominając mu jakieś telefony prezydenta Macrona do prezydenta Putina - relacjonował Hetman.

- Jakieś kompletne szaleństwo - stwierdził. - Dzisiaj powinniśmy rozmawiać o budowaniu bezpieczeństwa tu i teraz i na przyszłość argumentować naszym partnerom, jak ważne jest to wsparcie takich krajów jak Polska - przekonywał.

OGLĄDAJ: Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Zbigniew Pisarski
pc

Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Zbigniew Pisarski

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/adso

Źródło: TVN24, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

