Marian Banaś na spotkaniu z marszałek Sejmu

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przyjechał do Sejmu na spotkanie z marszałek Elżbietą Witek w sprawie działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W środę agenci CBA, na polecenie prokuratury, weszli do siedziby NIK i przeszukali mieszkania należące do Banasia. Banaś ocenił te działania jako "bezprawne".