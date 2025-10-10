Mistrz i rekordzista o chorobie. "Tam na dole przerw nie ma"

Kluczowe fakty:
- Marek Plawgo to były wybitny biegacz, rekordzista Polski na 400 m przez płotki, dwukrotnie sięgnął po złoto halowych mistrzostw Europy. Dziś jest wiceprezesem Polskiego Związku Lekkoatletyki.
- O depresji długo nie chciał publicznie mówić, bo się wstydził. Dzisiaj mówi o tym głośno, by jak najszybciej wyciągać rękę po pomoc, bo depresję trzeba leczyć.
- Pomogły mu terapia i leki.
- 10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Rocznik 1981. Ogromny talent, zawsze to słyszał. Sukcesy oszałamiające przyszły bardzo szybko.