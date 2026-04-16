Marek Migalski: Mateusz Morawiecki zaczyna być zbędny w PiS

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Migalski: Morawiecki wie, że nie będzie dla niego miejsca w PiS w 2027 roku
Mateusz Morawiecki ogłosił powołanie nowego stowarzyszenia, co spotkało się z ostrą reakcją Jarosława Kaczyńskiego. - Morawiecki przestaje być PiS potrzebny, zaczyna nawet być zbędny - ocenił politolog prof. Marek Migalski w "Kropce nad i". Były europoseł PiS mówił również o zmianach w elektoracie swojej dawnej partii.

Jarosław Kaczyński spotkał się we wtorek z grupą najbliższych współpracowników, którym ogłosił, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego". Mimo to Mateusz Morawiecki oraz jego otoczenie zdecydowali się powołać Stowarzyszenie Rozwój Plus. Pierwsza informowała o tym Wirtualna Polska, która opublikowała listę blisko 40 nazwisk polityków PiS, którzy mają wchodzić w skład inicjatywy. Patryk Michalski poznał z kolei skład władz stowarzyszenia.

Oni poszli z Morawieckim. Lista nazwisk

Oni poszli z Morawieckim. Lista nazwisk

Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"

Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"

Sytuację w Prawie i Sprawiedliwości w obliczu powstania w partii nowego skrzydła komentował w "Kropce nad i" prof. Marek Migalski. Politolog ocenił, że Mateusz Morawiecki "zaczyna być zbędny" dla PiS.

- Po mianowaniu Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera wyraźnie widać, że PiS zmierza po wyborców prawicowych i ekstremalnie prawicowych. W tej narracji Mateusz Morawiecki przestaje być potrzebny, zaczyna nawet być zbędny, dlatego że narusza tę narrację, że PiS jest najtwardszym z najtwardszych - mówił Migalski.

Dodał, iż były premier "czuje, że w obecnym układzie i w przyszłości również będzie marginalizowany, że nie ma szans na premierostwo, mówiąc krótko".

"Kaczyński powiedział mu: teraz mnie nie interesujesz"
"Kaczyński powiedział mu: teraz mnie nie interesujesz"

"W 2027 roku nie będzie dla niego miejsca"

Politolog mówił również, jak widzi przyszłość Morawieckiego na prawej stronie sceny politycznej. - On rozumie, że w tym pójściu PiS-u na prawo dla niego miejsca we władzy wykonawczej, jeśli PiS wróciłoby do władzy w 2027 roku, nie będzie. Więc on postępuje też racjonalnie. Po pierwsze wyrąbując sobie miejsce wewnątrz PiS-u, a po drugie przygotowując ewentualną alternatywę - powiedział Migalski.

Dodał, że on "w tę alternatywę nie wierzy". - Nikt nie oczekuje na pana Terleckiego i Morawieckiego jako na zbawców, na których wreszcie będzie można zagłosować. Jako na tych reprezentantów, przepraszam za to sformułowanie, ale normalsów - powiedział. 

Jak podkreślił, "na razie to są jeszcze targi wewnętrzne" w PiS. - Natomiast ten konflikt zaczyna się trochę wymykać już takim wewnątrzpartyjnym szachom - ocenił.

Po co się spotkali? "Potrzebują ryzykownego wejścia do gry"
Po co się spotkali? "Potrzebują ryzykownego wejścia do gry"

"Są wyborcy niezdecydowani, nie ma umiarkowanych"

W kontekście decyzji PiS o wystawieniu Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, prof. Migalski poruszył szerzej kwestię zmieniającego się elektoratu w Polsce.

Jak mówił, "zazwyczaj ten układ głosów między prawicą i lewicą układał się jak krzywa dzwonowa, krzywa Gaussa". - To znaczy, że było mało ludzi radykalnie lewicowych i mało ludzi radykalnie prawicowych. Natomiast wszyscy mieściliśmy się mniej więcej w środku - powiedział. 

"Czterech pancernych i psiecko", czyli świat według Czarnka
"Czterech pancernych i psiecko", czyli świat według Czarnka

- Otóż to się całkowicie zmieniło - ocenił Migalski. - Dzisiaj ta krzywa Gaussa została zastąpiona pączkiem z dziurką w środku. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę radykałami, natomiast w centrum nie ma nikogo. Tam jest po prostu pusto. Wszystkie inicjatywy polityczne, które szły do centrum, skończyły fatalnie. Dzisiaj to widzimy na podstawie Polski 2050 - tłumaczył. 

- Mówiąc krótko, nie ma wyborców umiarkowanych. Są niezdecydowani, natomiast nie ma wyborców centrowych czy umiarkowanych - zaznaczył Migalski. Jak powiedział, w kontekście PiS oznacza to, iż "po prostu nie ma takich wyborców, którzy mówiliby, że czekamy na pana Terleckiego, Morawieckiego i pana Horałę". 

Mikołaj Gątkiewicz
Czytaj także:
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Spór o transkrypcję. Ministra z Lewicy: oczekuję tego od rządu
Filip Czerwiński
Mgły nocą
IMGW ostrzega. Niebezpieczna noc w części kraju
METEO
Napad na bank w Neapolu
Napad na bank w Neapolu, sprawcy poszukiwani
Świat
imageTitle
Fotograf stratowany przez kibiców. "Byłem nieprzytomny"
EUROSPORT
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Domański: to jest coś, o czym marzyliśmy
BIZNES
imageTitle
Brutalne wejście Jana Bednarka. Wyleciał już po kilku minutach
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Stowarzyszenie Morawieckiego "sprzeczne ze statutem PiS"
Polska
Stanisław Piotrowicz
Komplikacja w sprawie KRS? Dwa przepisy "niekonstytucyjne"
Filip Czerwiński
Ryszard Terlecki
Terlecki u Morawieckiego. "Lubię tego Rysia, natomiast nie zawsze się z nim zgadzam"
Kuba Koprzywa
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
METEO
imageTitle
Lionel Messi nabył klub w Hiszpanii
EUROSPORT
imageTitle
Tajemnicze taśmy na pępkach Chinek
EUROSPORT
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Ultimatum Tuska. "To wybrzmiało bardzo jasno"
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
METEO
Pożar w miejscowości Szeligi (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar meleksów i garażu w centrum Krakowa
Kraków
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Rada Nowych Mediów. Sprawdzamy nazwisko po nazwisku
Jan Kunert
Policyjna akcja na Mokotowie
Zlikwidowali nielegalne salony gier
WARSZAWA
Chorzów, 03.06.2025. Wyłączona z użytkowania estakada w Chorzowie
Estakada w stanie "przedawaryjnym", ale ruch ma wrócić
Katowice
Miasto kupiło Zajazd Napoleoński
Radni się zgodzili, miasto kupi Zajazd Napoleoński
WARSZAWA
Kanye West
Ministra kultury zabrała głos w sprawie koncertu Kanye'go Westa
Kultura i styl
Wypadek w Mszczonowie
Pijany kierowca rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer
WARSZAWA
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
Dają bon, zamiast gotówki. Klienci kontra sieci handlowe
BIZNES
skl
Marszałkini zwróciła uwagę Boguckiemu. "Niech pan nie mówi"
Polska
imageTitle
Po 25 latach stracił honorowe członkostwo. Długa lista zarzutów
EUROSPORT
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
METEO
Pożar sortowni śmieci w Strzyżowie
Duży pożar sortowni śmieci. Nagranie
Rzeszów
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
WARSZAWA
Remont "Grubej Kaśki"
"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa
WARSZAWA
epa12891859
"Biada". Kolejne mocne słowa Leona XIV
Świat
Samolot linii KLM
KLM odwołuje loty. Z powodu cen paliwa lotniczego
BIZNES

