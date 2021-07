Sejm wybrał Rzecznika Praw Obywatelskich

Wiącek: Jestem dumny, ze to porozumienie ukształtowało się wokół mojej osoby. Jest to zaszczyt, czuje się zobowiązany.

Gawkowski: PiS dojrzało do tego, że w Senacie nikogo nie złamie. Szkoda, że musiało to tyle trwać.

Sejm podjął w czwartek szóstą próbę wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Wiącek był jedynym zgłoszonym na ten urząd kandydatem (popiera go zarówno PiS, jak i większość opozycji). Kandydaturę Wiącka zgłosił klub Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, klub Lewicy, klub Prawo i Sprawiedliwość, oraz koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy. We wtorek jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

15 lipca stanowisko RPO ma opuścić Adam Bodnar. To konsekwencja wyroku TK, który w kwietniu orzekł, że przepis ustawy o RPO, który pozwala na pełnienie przez rzecznika obowiązków po upływie 5-letniej kadencji, do czasu powołania następcy, jest niekonstytucyjny. Przepis straci moc obowiązującą 15 lipca. Jak wskazał TK, do tego czasu parlament powinien uchwalić zmianę przepisów, która dostosuje ustawę o RPO do wyroku.