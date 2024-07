Prokurator krajowy: Będzie wniosek o areszt dla Romanowskiego. Są przesłanki

Prokuratorzy zawnioskują do sądu o areszt dla Marcina Romanowskiego - poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wcześniej wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha stwierdził, że jeśli prokuratura zdecyduje się na taki krok, "to znaczy, że w jej ocenie jest wysokie prawdopodobieństwo mataczenia".

Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości, został w poniedziałek zatrzymany przez ABW i usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące jego działań związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Prokurator krajowy: będzie wniosek o areszt

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk mówił o sprawie Romanowskiego we wtorek rano w Polsat News. - Prokuratorzy powiadomili mnie, że będą kierowali w dniu dzisiejszym wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania wobec pana posła na trzy miesiące - poinformował.

Korneluk podkreślił, że w ocenie prokuratorów przesłanki do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania istnieją.

- Istnieje samodzielna przesłanka do zastosowania z uwagi na bardzo wysoką karę grożącą za przestępstwa, które ogłoszono panu posłowi, a także próbę destabilizacji postępowania przygotowawczego. (...) Decyzja została podjęta wczoraj po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego - powiedział Korneluk.

Co dalej z Romanowskim? Myrcha wyjaśnia

Jeszcze przed wypowiedzią prokuratora krajowego sprawę Romanowskiego komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. - Jeżeli taki wniosek (o areszt) do sądu wpłynie, to znaczy, że po przedstawieniu wczorajszych zarzutów w ocenie prokuratury jest wysokie prawdopodobieństwo mataczenia, czyli wpływania na tok postępowania, możliwość wpływania na zeznania świadków w przyszłości - wyjaśniał.

- Od momentu uzyskania tego statusu podejrzanego też panu Romanowskiemu przysługuje prawo zapoznawania się z aktami sprawy, więc jeżeli prokuratura będzie uznawała, że ryzyko wpływania, mataczenia, jest wysokie, to ten wniosek do sądu wpłynie. Ale to jest oczywiście decyzja prokuratora - zastrzegł wiceminister.

Dopytywany, co oznaczałby brak wniosku o areszt, odparł: - Ja bym to czytał w ten sposób, że albo pan Romanowski by się przyznał - przynajmniej w części - do stawianych mu zarzutów, albo może zaoferował daleko idącą współpracę w ramach tego postępowania, zapewniając jednocześnie, że ryzyka mataczenia w tym postępowaniu nie będzie.

- Bo w tych okolicznościach - nie wiem, jakie inne argumenty mogłyby zadecydować o tym - żeby prokuratura nie skierowała wniosku o tymczasowe aresztowanie - dodał Myrcha.

Myrcha: Ziobro jest ostatnią osobą, która może kogoś moralizować

Wiceminister komentował też krytykę ze strony byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który napisał, że Romanowski to "ofiara reżimu 13 grudnia" i oskarżał premiera Donalda Tuska o "niegodziwość" i "łamanie prawa".

- To był czysty teatr ze strony pana posła Romanowskiego. A po drugie, kto jak kto, ale pan Ziobro jest ostatnią osobą, która może kogokolwiek moralizować, jeżeli chodzi o działania prokuratury, służb, stosowanie środków przymusu, środków zapobiegawczych - powiedział Myrcha.

- Poseł Ziobro powinien się w tych sprawach po prostu wyłączyć, nie komentować. Tym bardziej że sam Fundusz Sprawiedliwości jest umoczony po uszy - dodał.

Myrcha: Romanowskiego nie chroni żaden immunitet

Myrcha odnosił się też do twierdzenia, jakoby Romanowskiego chronił immunitet z racji członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

- Nie, w ogóle go w tym aspekcie nie chroni. My tę sprawę analizowaliśmy w ministerstwie, prokuratura komunikowała wczoraj podobnie. Pan Romanowski jest oczywiście przedstawicielem do Zgromadzenia Parlamentarnego, ale ten immunitet chroni ich w czynnościach związanych z wykonywaniem tego mandatu, czyli w kwestiach wypowiedzi, głosowań, informacji uzyskanych w związku z pełnieniem tej funkcji - wyjaśniał.

Tłumaczył, że "w przypadku konfliktu dwóch immunitetów, krajowego i europejskiego, pierwszeństwo zastosowania mają przepisy krajowe i immunitet krajowy, który został w piątek uchylony".

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: PAP