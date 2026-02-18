Logo strona główna
Marcin Romanowski ścigany europejskim nakazem aresztowania

Marcin Romanowski
ENA za Romanowskim. Krzysztof Kwiatkowski komentuje
Źródło: TVN24
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) za Marcinem Romanowskim - podały służby prasowe sądu. Podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości poseł PiS przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

Marcin Romanowski - poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości - jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Później polityk informował, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Po tym sędzia Dariusz Łubowski uchylił ENA. Prokuratura jednak po raz kolejny zawnioskowała o nakaz.

W środę sąd poinformował o wydaniu dokumentu. "Informujemy, że postanowieniem z 17 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego" - czytamy w środowym komunikacie prasowym sądu.

OGLĄDAJ: Lodówki, garnki, patelnie. Ziobryści i "ich" Fundusz
pc

Lodówki, garnki, patelnie. Ziobryści i "ich" Fundusz

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Romanowski komentuje

Do decyzji sądu odniósł się na X Romanowski. "Zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka w prokuraturze i Sądzie Okręgowym w Warszawie kontynuuje swoją kryminalną działalność" - czytamy we wpisie.

Zapowiedział przy tym "kolejne kroki prawne" i złożenie "zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

"Ponowny ENA na podstawie tych samych dowodów i okoliczności, w realiach jawnych represji politycznych i manipulacji składem orzekającym to oczywiste bezprawie i przestępstwo z art. 231" - ocenił.

§  1.  Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §  2.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. §  3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. §  4.  Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.
Art. 231. Kodeks karny
[Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]

Zarzuty dla Romanowskiego

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. To postępowanie obejmujące kilkanaście wątków, m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz urzędników resortu, którzy byli odpowiedzialni za pieniądze z funduszu. W przypadku Romanowskiego, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 roku zarzuciła mu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Nowa sędzia w sprawie Romanowskiego. Nie została wylosowana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa sędzia w sprawie Romanowskiego. Nie została wylosowana

Przestępstwa te miały polegać m.in. "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości". Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia łącznie ponad 107 mln zł i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł.

OGLĄDAJ: "Kupczyli tymi pieniędzmi". O czym świadczą nagrane rozmowy polityków prawicy?
pc

"Kupczyli tymi pieniędzmi". O czym świadczą nagrane rozmowy polityków prawicy?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Marcin RomanowskiPrawo i SprawiedliwośćFundusz Sprawiedliwości
