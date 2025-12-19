Logo strona główna
Polska

Niejawne posiedzenie sądu, jednoosobowy skład. Tak zapadła decyzja w sprawie Romanowskiego

Waldemar Żurek
Sąd uchylił ENA wobec Romanowskiego. Rzeczniczka sądu o podstawach decyzji
Sąd w piątek uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. W uzasadnieniu napisał między innymi o "kryptodyktaturze" w Polsce. Jak się dowiedzieliśmy, decyzja zapadła w jednoosobowym składzie. Skomentował ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wyjaśnił, co zrobi teraz prokuratura.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o uchyleniu wydanego rok temu europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Obrońca polityka mec. Bartosz Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych fragmenty - jak napisał - "obszernego" uzasadnienia sądu.

Zwrot w sprawie Romanowskiego. ENA uchylony
Zwrot w sprawie Romanowskiego. ENA uchylony

Niejawne posiedzenie sądu, jednoosobowy skład

W opublikowanym przez mec. Lewandowskiego fragmencie uzasadnienia czytamy m.in., że sąd wskazuje na "fakty drastycznego łamania porządku konstytucyjnego przez władzę wykonawczą w Polsce" czy "ferowanie orzeczeń sądowych zanim zostały one wydane".

Sąd uznał też "za całkowicie nieuprawnione publiczne prezentowanie wizerunku Marcina Romanowskiego jako osoby winnej, która po sprowadzeniu go do kraju zostanie skazana i osadzona w więzieniu". "W świetle wyżej naprowadzonych okoliczności istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę" - napisano w uzasadnieniu.

W rozmowie z TVN24 rzeczniczka sądu powiedziała, że wskazał on na "dwie najważniejsze kwestie", czyli to, że Romanowskiemu "udzielono azylu politycznego" na Węgrzech za zgodą tamtejszego sądu oraz że "Interpol odmówił wydania czerwonej noty, ścigania międzynarodowego" posła PiS. 

Jak przekazała portalowi tvn24.pl rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek, postanowienie na niejawnym posiedzeniu i w składzie jednoosobowym wydał sędzia Dariusz Łubowski. To on zdecydował w październiku, że podejrzewany o wysadzenie rurociągu Nord Stream nie zostanie wydany Niemcom.

Decyzja sądu w sprawie Romanowskiego. Jest reakcja prokuratury
Decyzja sądu w sprawie Romanowskiego. Jest reakcja prokuratury

Żurek o "poważnych wątpliwościach"

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat, w którym cytowany jest minister Żurek.

"Uchylenie tej decyzji budzi nasze poważne wątpliwości, zwłaszcza że prokuratura, która pierwotnie wnioskowała o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania, nie została w żaden sposób zawiadomiona o jego uchyleniu. Jeszcze większe wątpliwości pojawiają się po lekturze uzasadnienia postanowienia" - powiedział szef MS i prokurator generalny.

"Sąd wskazuje na rzekomo nowe, fundamentalne okoliczności, takie jak przyznanie Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego przez władze Węgier czy odmowę wydania tak zwanej czerwonej noty Interpolu, podczas gdy informacje te od miesięcy znajdowały się w aktach sprawy i były sądowi znane w chwili wcześniejszego stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Trudno zatem zrozumieć twierdzenie, że sąd został wprowadzony w błąd przez prokuraturę" - dodał Żurek.

Prokuratura chce ścigać Romanowskiego "w Polsce i na całym świecie"

Zdaniem ministra "argumentacja zawarta w uzasadnieniu zadziwia". "W szczególności tezy o rzekomym łamaniu przez władzę wykonawczą praw człowieka, wolności obywatelskich oraz porządku konstytucyjnego. Pada tam nawet stwierdzenie, że obecną sytuację w Polsce można określić mianem 'kryptodyktatury', co jest całkowicie niemerytoryczne i nieakceptowalne" - ocenił.

"Prokuratura w tej sytuacji złoży ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego i będzie go ścigać w Polsce oraz na całym świecie" - zapowiedział Żurek.

"Jeżeli sprawa ponownie trafi do tego samego jednoosobowego składu, złożymy wniosek o wyłączenie sędziego, ponieważ takie sformułowania są sprzeczne z faktami, logiką i niedopuszczalnie obciążone politycznie" - uzupełnił.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl, Onet

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Marcin RomanowskiPrawo i SprawiedliwośćSprawy sądowe w PolsceSądMinisterstwo SprawiedliwościProkuraturaWaldemar Żurek
