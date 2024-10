Romanowski nie stawił się na przesłuchaniu. Wyjechał na Węgry

Marcin Romanowski - polityk Suwerennej Polski, poseł klubu PiS , który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, został wezwany do stawienia się w prokuraturze w poniedziałek o godz. 9. To pierwszy z dwóch terminów, które wyznaczyli mu prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z tego funduszu.

Romanowski nie stawił sie na przesłuchanie. Wyjechał na Węgry

Przekazał, że obrońca Romanowskiego "nadesłał pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności, wskazując, że była ona spowodowana wcześniej zaplanowanym, dłuższym, zagranicznym wyjazdem". Sprecyzował, że Romanowski wyjechał na Węgry . - Prokurator będzie sprawdzał, analizował i podejmie decyzję, czy to usprawiedliwienie jest należyte w rozumieniu przepisów Kodeksu postawienia karnego. Jest taka możliwość. Jest to jedna z przyczyn, którą można usprawiedliwić niestawiennictwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedługi okres między wezwaniem a terminem czynności - wyjaśnił Nowak.

Uchylenie immunitetu

W ocenie prokuratury należy powtórzyć ogłoszenie zarzutów Romanowskiemu i przesłuchanie go w charakterze podejrzanego. Prokuratura podkreśla, że czynności te, dokonane po raz pierwszy 15 lipca po uchyleniu mu immunitetu przez Sejm 12 lipca - były nieskuteczne ze względu na chroniący go wówczas immunitet ZP Rady Europy.

Obrona chce umorzenia postępowania

Obrona, która złożyła wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec Romanowskiego, wskazuje, że podjęcie przez prokuraturę jakichkolwiek działań procesowych wobec polityka jest niedopuszczalne. Powodem jest to, że 15 lipca, gdy doszło do zatrzymania Romanowskiego, przedstawiono mu zarzuty, pomimo braku zgody ZP Rady Europy na jego ściganie. Ponadto obrona - powołując się na art. 248 par. 3 Kodeksu postępowania karnego - przypomina, że nie jest dopuszczalne ponowne zatrzymanie polityka.

11 zarzutów

Po zatrzymaniu Romanowskiego 15 lipca usłyszał on w prokuraturze 11 zarzutów, które dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Najważniejsze dowody - jak podała prokuratura - to wyjaśnienia współpodejrzanych Tomasza M. i Piotra W., zeznania świadków, dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie dotacji z funduszu oraz analizy zabezpieczonych dokumentów i elektronicznych nośników danych.

Romanowski nie przyznał się wówczas do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, w tym również co do treści stawianych mu zarzutów. W jego ocenie, co polityk podtrzymuje do tej pory, działania prokuratury mają "charakter oczywistych represji politycznych".