Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydencki minister o "impertynenckich komentarzach" Sikorskiego

Marcin Przydacz
Tusk: przekazałem prezydentowi Nawrockiemu, że rekomendacje rządu na jego wizytę w USA pozostają w mocy
Źródło: TVN24
Minister w prezydenckiej kancelarii Marcin Przydacz powiedział we wtorek, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski "z charakterystyczną dla siebie bezczelnością wypowiada się" o wizycie Karola Nawrockiego w USA. Komentarze wicepremiera nazwał "impertynenckimi".

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz został zapytany o wydane przez rząd i Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowisko, w którym wskazano m.in., jakich tematów Karol Nawrocki w środowej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem powinien unikać.

Treść dokumentu ujawniono w zeszły czwartek w Kanale Zero. Odniósł się do tego w sobotę na platformie X Radosław Sikorski. "Stanowisko rządu na wizytę Prezydenta w USA nie było formalnie niejawne, ale na miejscu głowy państwa sprawdziłbym, który z jego doradców był takim durniem. Natomiast teraz wszyscy wiemy, w jakich sprawach prezydent może reprezentować całe państwo polskie, a w jakich siebie" - stwierdził.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy

Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy

Sikorski w USA. Tego będą dotyczyły rozmowy z Rubio

Sikorski w USA. Tego będą dotyczyły rozmowy z Rubio

Przydacz o Sikorskim: nie przebrnął etapów eliminacji

- Z charakterystyczną dla siebie bezczelnością minister (spraw zagranicznych Radosław - red.) Sikorski się wypowiada. Nie ma to nic wspólnego z dyplomacją. Proszę mnie zwolnić więc od komentowania impertynenckich komentarzy pana Sikorskiego - powiedział Przydacz.

Dodał, że prezydent "będzie realizował takie interesy, jakie oczekują od niego Polacy, niekoniecznie zważając na impertynencje jednego z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta". Przydacz przywołał fakt, że minister Sikorski "trzykrotnie starał się o nominację swojej partii" do wyborów prezydenckich.

- Na razie jeszcze tych etapów eliminacji nie udało mu się przebrnąć, więc trudno jest też mówić o występie na pełnoprawnych mistrzostwach - powiedział prezydencki minister.

Przydacz "zachęca" MSZ do "higieny w zakresie formalnym"

Przydacz odniósł się także do ujawniania instrukcji MSZ dla Nawrockiego.

- Opinia publiczna mogła się zapoznać z treścią tego dokumentu, bo decyzją ministra Sikorskiego ten dokument został przesłany w formule jawnej do Kancelarii Prezydenta. Zachęcam Ministerstwo Spraw Zagranicznych do pewnej higieny nie tylko w zakresie merytoryki, ale także i w zakresie formalnym - mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej. 

- Jeśli dokumenty będą przesyłane w odpowiedniej formule - czy to w formule niejawnej, czy to z odpowiednią informacją - to żaden dziennikarz nie będzie mógł mieć do nich dostępu - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Marcin PrzydaczRadosław SikorskiKancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
shutterstock_2184966315
W Polsce powstanie fabryka rakiet. "Będziemy się mocno rozwijać"
BIZNES
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają mężczyzny ze zdjęcia
WARSZAWA
imageTitle
Mistrzyni z rozładowanymi bateriami. Kopecky nie obroni tytułu
Najnowsze
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wiele zabitych i rannych
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs
METEO
Zabezpieczony przez policję nóż do tapet
Groził przechodniom nożykiem do tapet
Białystok
Kierowca jechał ponad 165 km/godz.
Jechał z prędkością 165 km/h tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy
Poznań
Władimir Putin, Wołodymyr Zełenski
Co dalej z rozmowami pokojowymi? "Putin i Zełenski nie są gotowi"
Świat
Prezydent Turkmenistanu Serdar Berdymuchamedow bierze udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza przy Murze Kremlowskim w Moskwie, Rosja, 10 czerwca 2022 r.
Muszą kupować zegarki z prezydentem. Nowa forma wymuszania łapówek
BIZNES
Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę
Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"
WARSZAWA
shutterstock_2547603107
Uciekała przed "napastnikami". Okazało się, że to ćwiczenia
Poznań
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
Chiny. Gwardia honorowa na lotnisku w Pekinie przed paradą wojskową
Parada wojskowa w Pekinie. "Ostentacyjna demonstracja potęgi militarnej"
Świat
imageTitle
Wielki sukces Polaka na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Naprawa autostrady A1 koło Pyrzowic od tego roku
Pofałdowana autostrada. Jest zapowiedź wiceministra
BIZNES
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
50-latek zmarł w izbie wytrzeźwień. Sprawę wyjaśnia prokuratura
Katowice
Utrudnienia po zderzeniu na S2
Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy
WARSZAWA
rower hulajnoka kask kaski shutterstock_2578738917
Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu
BIZNES
burza-000212
Wstrzymane loty, tysiące odbiorców bez prądu
METEO
shutterstock_265901390
Depresja i zaburzenia lękowe przyczyniają się do zawału. Co jeszcze wykazało najnowsze badanie?
Zdrowie
imageTitle
Polscy snookerzyści rozpędzają się w Chinach. Dwóch już z awansem, trzeci w grze
EUROSPORT
apteka leki shutterstock_1061861099
Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Piotr Wójcik
Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Rusza modernizacja ośrodka Namysłowska
WARSZAWA
Protest w Belgradzie, Serbia. Czerwiec 2025
Serbia "na krawędzi wojny domowej"? "Bardzo tego pragną"
Świat
pekin
Rosjanie wjadą bez wizy. "Zapraszamy więcej przyjaciół"
BIZNES
19-latek ubrany w komżę tamował ruch
Ubrany w komżę blokował ruch w centrum miasta
WARSZAWA
Nawrocki
Nawrocki leci do USA. Przydacz zapowiada "małą niespodziankę"
Polska
Konkret24: "Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta?
"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki
Były prezydent z zarzutami. Miał narazić miasto na straty
Lubuskie
Skradzione klocki i zabawki
Znaleźli skradzione zabawki. "Wielkość łupu jest znacząca"
BIZNES
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w centrum stolicy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica