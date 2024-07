Mastalerek "wiceprezydentem"? "Znam swoje miejsce w szeregu"

Znam swoje miejsce w szeregu, w przeciwieństwie do wielu liderów Prawa i Sprawiedliwości pamiętam, dzięki komu nastąpiła dobra zmiana w 2015 roku - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Zapytany o to, jak reaguje, kiedy niektórzy nazywają go "wiceprezydentem", odparł: - To jest raczej mówione po to, żeby mi zaszkodzić.

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, jak reaguje, kiedy niektóre osoby nazywają go publicznie "wiceprezydentem", co ma świadczyć o jego pozycji w środowisku Andrzeja Dudy.

- Raczej mówią tak o mnie ci, którzy mi dobrze nie życzą, (...), to jest raczej mówione po to, żeby mi zaszkodzić. Znam swoje miejsce w szeregu, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości i wielu liderów Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam, dzięki komu (nastąpiła - red.) dobra zmiana, dzięki komu Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku objęło władzę. I był to prezydent Andrzej Duda, to on przełamał system, to on wygrał wybory w 2015 roku - mówił.

Zapytany, czy w 2015 roku to była bardziej "Duda zmiana" niż "dobra zmiana", nawiązując do hasła, jakim wówczas posługiwało się idące do władzy PiS, odparł: - Tak, to była bardziej "Duda zmiana". Żaden inny kandydat wtedy by nie wygrał. Losy Polski, też losy Prawa i Sprawiedliwości potoczyłyby się inaczej. Znam swoje miejsce w szeregu, wiem komu je zawdzięczam - mówił dalej Mastalerek.

Mastalerek: w 2015 roku zapłaciłem wysoką cenę za swoje zdanie

Gość TVN24 był także pytany o jego krytyczne wypowiedzi wobec niektórych członków poprzedniego obozu władzy, między innymi wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

- Zawsze miałem swoje zdanie w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. W 2015 roku zapłaciłem za swoje zdanie wysoką cenę (...). Czym człowiek starszy, to raczej się już nie zmienia, więc ja nie zamierzam się zmienić. Dalej będę miał swoje zdanie. Jeżeli będę pytany o konkretne rzeczy, będę po prostu odpowiadał - mówił Mastalerek.

