Polska

W tej sprawie "panowała zgoda". "Potem tradycyjnie odezwał się Kaczyński"

Jarosław Kaczyński
Kierwiński: była zgoda w tej sprawie, a potem tradycyjnie odezwał się Kaczyński
Źródło: TVN24
Zamiast cieszyć się z Polakami, być razem w tej sprawie, Kaczyński musi swoją metodą szukać dziury w całym - powiedział Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując wpis prezesa Prawa i Sprawiedliwości po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Szef MSWiA komentował też czwartkowe głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu oraz wskazał możliwy termin rozwiązania kwestii transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych.

We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony po pięciu latach z białoruskiego więzienia i wrócił do Polski. Zarówno strona rządząca, jak i prezydent Karol Nawrocki podkreślili ważny udział strony amerykańskiej w negocjacjach z reżimem Alaksandra Łukaszenki.

Informacje o uwolnieniu Poczobuta skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zakwestionował wkład polskiego rządu w sprawę dziennikarza. "Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę. Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta" - napisał na X. 

Wpis Kaczyńskiego skomentował Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Można powiedzieć, że była zgoda w tej sprawie, a potem tradycyjnie odezwał się pan poseł Kaczyński. Pan prezes Kaczyński tę zgodę zniszczył - powiedział. 

- Zamiast cieszyć się z Polakami (…) być razem w tej sprawie, (Jarosław) Kaczyński musi swoją metodą szukać dziury w całym - dodał i podkreślił, że uwolnienie Poczobuta to "pokazanie, że państwo polskie nie zostawia tych Polaków, którzy są w potrzebie". 

Szef MSWiA zauważył, że Kaczyński był "najważniejszym politykiem" w obozie Zjednoczonej Prawicy i wtedy PiS "był kompletnie nieskuteczny". - Wczorajsza operacja to była oczywiście i współpraca z sojusznikami, ale przede wszystkim ciężka, codzienna praca i pana premiera Donalda Tuska, pana ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, i też kontakt w tej sprawie z obozem prezydenckim - mówił. 

Co z głosowaniem w sprawie Hennig-Kloski?

Kierwiński był też pytany o czwartkowe głosowanie nad wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz zapowiedział, że zagłosuje za odwołaniem szefowej resortu. Premier Donald Tusk powiedział w połowie kwietnia, że to głosowaniem będzie testem dla koalicji 15 października.

Do tych słów odniósł się gość TVN24. - Donald Tusk powiedział rzecz oczywistą. To znaczy, że nie można być w koalicji i obok koalicji. Trzeba się zdecydować. Nie można być po stronie sił demokratycznych i po stronie PiS-u (…). (Tusk) powiedział dość twardym językiem. Zresztą w tych sprawach ma bardzo twarde zasady - mówił. Przyznał, że stanowisko Romowicza jest dla niego "niezrozumiałe".

Szef MSWiA wyraził przekonanie, że w wyniku głosowania ministra pozostanie w rządzie i "jest optymistą w tej sprawie". 

Polityk KO był pytany, czy wobec posłów, którzy będą głosować za dymisją Hennig-Kloski, zostaną wyciągnięte konsekwencje. - Donald Tusk na pewno będzie rozmawiał o tym z panią minister Pełczyńską-Nałęcz. Natomiast na pewno przy jakichkolwiek rachunkach dotyczących większości parlamentarnej posłowie, którzy źle zagłosują, nie będą brani pod uwagę. I na pewno tacy posłowie nie powinni mieć poparcia całej koalicji, czy to w funkcjach sejmowych, na których zasiadają, czy ewentualnie nie powinni reprezentować tejże koalicji w przyszłorocznych wyborach - odpowiedział. 

Kierwiński o transkrypcji aktów małżeńskich: potrzebujemy kilkunastu dni

Kierwiński mówił też o transkrypcji aktów małżeńskich par jednopłciowych po wyroku TSUE. W tej sprawie nastąpił rozdźwięk w koalicji. Informowaliśmy o kulisach sporu pomiędzy MSWiA a resortem cyfryzacji w TVN24+. - Od pierwszych chwil po tym wyroku mówiliśmy, że wyroki TSUE i wyroki polskich sądów będą respektowane, bo to jest naturalne - zaznaczył. 

Minister zapewnił, że współpracuje w tej sprawie z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim i "widać horyzont". - Myślę, że potrzebujemy kilkunastu dni, aby ten temat dokończyć - powiedział. 

Jak tłumaczył, to jest sprawa, która ma "wiele bardzo poważnych implikacji". - W polskim systemie prawnym para, która otrzymuje akt małżeństwa, ma konkretne prawa i właściwe podejście do tego, właściwe opisanie tych kwestii to jest odpowiedzialność moja i ministrów, którzy nadzorują dane resortowe ustawy - wskazał. 

Kierwiński o uwolnieniu Poczobuta: determinacja jest podstawa sukcesu

Aleksandra Sapeta
Żeglowanie po Wiśle
Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą
WARSZAWA
Atletico gra z Arsenalem w środowym półfinale Ligi Mistrzów
Arsenal uciszył stadion w Madrycie. Grają o finał Ligi Mistrzów
RELACJA
Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa John Coale na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką
"To była wystarczająco silna waluta, żeby handlować z Łukaszenką"
Przymrozki
Alarmy IMGW dla większości kraju
METEO
imageTitle
Kongres bez Iranu. Agencja pisze o incydencie na lotnisku
EUROSPORT
Adam Bodnar
Bodnar o działaniu Nawrockiego: powinniśmy to nazywać uzurpacją władzy
Kropka nad i
Atak nożownika w Starej Kornicy
Atak nożownika w urzędzie. Wójt ranna. Nowe informacje
WARSZAWA
Zbiórka Łatwoganga
Cancer Fighters podsumowuje akcję. "Działamy dalej"
Władimir Putin
Trump: zasugerowałem Putinowi małe zawieszenie broni
Świat
Bieg Konstytucji 3 Maja
Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy
WARSZAWA
Kierowcę zatrzymała policja
"Mało brakowało, a pozbijałby ludzi"
Szczecin
Tak jest
23-latek prostował Patryka Jakiego. "To można było w chwilę zweryfikować"
Jerome Powell
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
Obrońcy tytułu pokazali klasę. Show Leona
EUROSPORT
22 min
Andrzej Poczobut i Donald Tusk
Przeżył piekło, jest wolny. "Takich bohaterów jest coraz mniej"
Czarno na białym
imageTitle
Walczyli o niego najwięksi mistrzowie. Wraca tradycja w Speedway Grand Prix
EUROSPORT
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
METEO
Atak nożem podczas potkania (zdjęcie ilustracyjne)
Przebrał się za księdza i obrażał Ukraińców
Poznań
Paulina Hennig-Kloska
Tak poseł Polski 2050 zagłosuje w sprawie Hennig-Kloski. "Takie życie"
Łukasz Mejza
Sikorski: Mejza tango down
AdobeStock_1985860932
Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska
imageTitle
Sellier po fatalnym wypadku na igrzyskach: cały czas nad tym pracuję
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy etap i faworyt już wysłał jasny sygnał. Pogaczar liderem
EUROSPORT
Pete Hegseth
Tyle kosztowała już wojna z Iranem. Pentagon podał kwotę
BIZNES
imageTitle
Sinner wciąż nie do zatrzymania. W Madrycie ma już półfinał
EUROSPORT
imageTitle
Klątwa wiecznie żywa. Będzie nowy mistrz świata w Crucible Theatre
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
"Nowe formy cyfrowej inwigilacji". Minister ostrzega
BIZNES
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
METEO
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
METEO
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
METEO

