Polska

Marcin Kierwiński: jeżeli będę mógł skorzystać z uprawnień, zrobię to bez wahania

Marcin Kierwiński
Kierwiński: nie ma żadnych twardych dokumentów, że spółka odprowadza pieniądze za granicę
Źródło: TVN24
Na dziś nie ma żadnych twardych dokumentów pokazujących, że ta spółka odprowadza te zyski gdzieś poza granicę Polski - mówił w "Faktach po Faktach" Marcin Kierwiński. Odniósł się do doniesień reportażu "Warszawski biznes kancelarii Putina". Ocenił także dwudniową konwencję PiS.

Reporter "Superwizjera" Bertold Kittel w materiale "Warszawski biznes kancelarii Putina" przyjrzał się między innymi kamienicy stojącej w bliskim sąsiedztwie kancelarii premiera.

"Warszawski biznes kancelarii Putina". Oglądaj cały reportaż w TVN24+ >>>

OGLĄDAJ: Kamienica w centrum stolicy, podejrzana działka i rosyjski ślad
pc

Kamienica w centrum stolicy, podejrzana działka i rosyjski ślad

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Przez wiele lat była ona użytkowana przez ambasadę Rosji w Polsce. Dziś należy do kancelarii Władimira Putina. Prowadzony jest tam wynajem za atrakcyjne stawki. O budynek toczyło się postępowanie sądowe między Warszawą a Moskwą, które w 2023 roku wygrała strona polska. Rosjanie nadal go nie oddali.

Mimo że po wybuchu wojny w Ukrainie Polska wprowadziła przepisy, które pozwalają władzom na przejmowanie aktywów i majątków osób i firm wspierających rosyjską agresję, biznes w kamienicy w Warszawie nie został przejęty .Decyzje w tej sprawie wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji, dlatego Kittel zadał pytania szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu.

Kierwiński pytany, jak to możliwe, że w centrum dzielnicy rządowej robiony jest wielomilionowy biznes przez kancelarię Putina, która wywozi pieniądze do Rosji, powiedział, że "oficjalnie nie ma żadnego dokumentu w tej sprawie". W piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował portal tvn24.pl, że ABW rozpoczęła działania w związku z kamienicą.

Kierwiński: służby pracują

Pytany o tę kwestię w "Faktach po Faktach" i o to, czy minister ma nowe informacje w tej sprawie, Kierwiński powiedział, że czeka na informację od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Marcin Kierwiński
Marcin Kierwiński
Źródło: TVN24

- Na dziś nie ma żadnych twardych dokumentów pokazujących, że ta spółka, która dziś zarządza tą nieruchomością, to jest spółka, która odprowadza te zyski gdzieś poza granicę Polski - mówił.

Ocenił jednak, że poszlaki "są poważne, do sprawdzenia". - Dlatego zwróciłem się do służb o weryfikację, dlatego chcę mieć najświeższe informacje - wskazał.

- Jeżeli te informacje będą się potwierdzać, podejmę decyzję o tym, czy też rozpocznę procedurę zabierającą ten majątek - powiedział minister.

Kierwiński przekazał, że "służby pracują, proszę dać im kilka dni".

- Mogę zadeklarować, że jeżeli będę miał materiał od służb, (...) który będzie wskazywał na to, że mogę skorzystać z uprawnień, które mam, czyli zajęcia takiego majątku ze względu na powiązania z Rosją, zrobię to bez wahania - oświadczył.

"To jest kpina z Polaków"

Kierwiński komentował także dwudniową konwencję PiS w Katowicach. Były to w sumie trzy sesje plenarne - dwa wystąpienia prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i dyskusja o wschodniej flance NATO, 17 sesji głównych i 114 paneli specjalistycznych. Na około 600 oszacowano liczbę panelistów, a na kilka tysięcy liczbę gości. Celem konwencji było rozpoczęcie prac nad nowym programem partii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w 2027 r.

Minister zwrócił uwagę na to, "kto wypowiada się na tym kongresie PiS". - To jest pan Kurski (wystąpił na panelu " "Reforma mediów publicznych" - red.), pani Przyłębska (uczestniczka panelu "Nowa Polska - nowe państwo - moment konstytucyjny" - red.). To jest kpina po prostu z Polaków - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką

Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką

Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów

Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów

- Naprawdę nie mogę wyjść z takiego przerażenia, że Jarosław Kaczyński, jednak były polski wicepremier do spraw bezpieczeństwa, szuka wroga po stronie Europy. On mówi, że jego wrogami, że polskimi wrogami są Niemcy i Francja - mówił szef MSWiA.

- Nie mówi ani słowa o tym, co dzieje się za wschodnią granicą. Nie mówi o tym, że wrogiem Polski, całego cywilizowanego świata jest Putin i imperializm rosyjski - zauważył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Coś się staruszkowi pomyliło". Tusk o słowach Kaczyńskiego

"Coś się staruszkowi pomyliło". Tusk o słowach Kaczyńskiego

"Aż nie chciało mi się wierzyć, że to powiedział"

"Aż nie chciało mi się wierzyć, że to powiedział"

Kierwiński powiedział, że "dziś cały cywilizowany świat mówi bardzo, bardzo jasno". - To na wschodzie jest wróg. To na wschodzie są przeciwnicy, którzy chcą zniszczyć nasz cały dotychczasowy styl życia, a Jarosław Kaczyński tego nie zauważa - ocenił.

- My możemy uważać, że to jest takie bredzenie starszego pana z Żoliborza, tylko to jest szalenie niebezpieczne. Bo jeżeli my zaczniemy nagle odgradzać się murem od naszych europejskich sojuszników, to jedyne, gdzie nas to będzie prowadzić, to na Białoruś i do Moskwy - wskazał.

Kierwiński: zdecydowaliśmy się sformalizować ten związek partnerski

W sobotę miała miejsce także konwencja krajowa PO. Podczas niej, PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska zjednoczyły się jako jedna partia pod nazwą Koalicja Obywatelska. Ogłosił to Donald Tusk. To funkcjonująca od lat nazwa klubu parlamentarnego i koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił

"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił

Nowacka: polską tradycją nie jest łasić się do nazioli, tylko ich gonić

Nowacka: polską tradycją nie jest łasić się do nazioli, tylko ich gonić

- Po wielu latach wspólnej drogi, wspólnej współpracy zdecydowaliśmy się wreszcie ten związek partnerski sformalizować - skomentował szef MSWiA.

Co wynika z tego dla wyborców? - Szybsza decyzyjność, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, większe możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej i też większa elastyczność, jeżeli chodzi o zawieranie koalicji - wymieniał.

OGLĄDAJ: "Postanowiliśmy sformalizować ten związek partnerski"
pc

"Postanowiliśmy sformalizować ten związek partnerski"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Marcin KierwińskiMSWiAABWRosja
Czytaj także:
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "pierwszym zadaniu". "Proszę o to"
Polska
imageTitle
Tym, co zrobił, zachwycił samego Kamila Stocha. "Szczęka mi opadła"
EUROSPORT
imageTitle
Popis Anglika w półfinale. "Czuję, że mogę wbić każdą bilę"
EUROSPORT
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
BIZNES
imageTitle
Legendarny zawodnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu olbrzymia kara
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
METEO
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
BIZNES
Panteon Rzym zabytek Włochy
Spadł z muru Panteonu, nie żyje
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski: Szokuje mnie to. Nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy
Polska
imageTitle
Świetny występ Kamila Grabary w Bundeslidze
EUROSPORT
Tomasiak
Młody polski skoczek zaimponował w Klingenthalu
EUROSPORT
Donald Trump
Harris o Trumpie: to tyran, wielu klęka u jego stóp
Świat
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
METEO
Jacek Kurski
Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką
Polska
imageTitle
Fissette podsumował rok pracy ze Świątek
EUROSPORT
Szkic przedstawiający Dahbię Benkired podczas procesu
To zszokowało cały kraj. Pierwszy raz kobiecie wymierzono najsurowszą karę
Świat
Wypadek
Uderzył w barierę i zderzył się z innym autem. Dwie osoby nie żyją
Kielce
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
WARSZAWA
imageTitle
Krychowiak wrócił po latach. To był ostatni mecz w karierze?
EUROSPORT
Pakistańskie służby bezpieczeństwa
Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem
Świat
Tallin, Estonia
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
Tatiana Serwetnyk
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
METEO
shutterstock_2360132681 Warszawa, Polska. 7 września 2023 r. Wnętrze pociągu pasażerskiego. Puste krzesła w wagonie. PKP Intercity
Pociągi zatrzymają się na godzinę
BIZNES
shutterstock_674630287
Mieli nie bronić parlamentu na Krymie, bo "było takie zalecenie Merkel"
Świat
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
WARSZAWA
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Nadciąga silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Tragiczny wypadek w rejonie przejścia granicznego w Hrebennem
Wypadek przed przejściem granicznym, nie żyje kierowca
Lublin
"Chcą odebrać Polsce prawo do weta"? Czym straszy europosłanka
"Chcą odebrać Polsce prawo weta"? Czym straszy europosłanka
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Polska Agencja Kosmiczna
Ostra krytyka Polskiej Agencji Kosmicznej w anonimowym liście. Resort "analizuje wszystkie sygnały"
Polska

