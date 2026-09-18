Marcin Horała wicemarszałkiem Sejmu. Tak głosowali posłowie poszczególnych klubów
Zgłoszony przez Rozwój Plus Marcin Horała został w piątek wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata - Marcina Ociepę z PiS zagłosowało 167 posłów.
Wyniki głosowań na Marcina Horałę
Kandydaturę Horały poparł jego klub - 41 posłów Rozwoju Plus. Ponadto uzyskał głosy 149 posłów KO z wyjątkiem siedmiu osób, które nie brały udziału w głosowaniu. Wśród osób popierających Horałę był między innymi Tomasz Siemoniak, Andrzej Domański, Cezary Tomczyk czy Jakub Rutnicki. Nieobecny był premier Donald Tusk, który tego dnia bierze udział w spotkaniu w Ukrainie.
Na Horałę głos oddało 30 posłów PSL, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz. który zapowiadał to jeszcze przed obradami. Dwie osoby z ugrupowania nie brały udziału w głosowaniu.
Kandydata Rozwoju Plus poparło również 13 z 15 głosujących posłów Lewicy. Dwoje posłów - Anna Maria Żukowska i Tomasz Trela - opowiedziało się przeciwko obu kandydatom.
Horałę poparło także 14 z 15 głosujących polityków klubu Centrum z wyjątkiem Rafała Komarewicza, który poparł kandydata PiS.
To oni głosowali na Marcina Ociepę
Za kandydaturą Ociepy opowiedziało się 141 ze 142 biorących udział w głosowaniu posłów PiS. Wyjątek stanowi Maria Kurowska, która zagłosowała na kandydata Rozwoju Plus. Niedługo później opublikowała na X oświadczenie, w którym poinformowała, że jej kandydatem był Ociepa, a na Horałę zagłosowała przez pomyłkę. Dodała, że "marszałek Czarzasty nie umożliwił jej zmiany głosu".
Ociepę poparło 12 z 16 głosujących polityków Konfederacji. Dwóch posłów - Przemysław Wipler i Michał Połuboczek - opowiedziało się za Horałą, a kolejnych dwóch było przeciwko obu kandydatom. Byli to Konrad Berkowicz i Krzysztof Tuduj.
Sześciu z ośmiu biorących udział w głosowaniu posłów Polski 2050 poparło Ociepę. Dwóch - w tym nowy szef klubu Szymon Hołownia i Michał Gramatyka - było za Horałą. Siedem osób z ugrupowania nie wzięło udziału w głosowaniu.
Spośród siedmiorga posłów niezrzeszonych pięciu poparło kandydata PiS, a dwoje - Rozwoju Plus. Dwóch posłów koła Demokracja Bezpośrednia poparło Ociepę. Żadnego z kandydatów nie poparła Konfederacja Korony Polskiej, a posłowie koła Razem nie wzięli udziału w głosowaniu.