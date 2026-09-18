Polska Marcin Horała wicemarszałkiem Sejmu. Tak głosowali posłowie poszczególnych klubów Kamila Grenczyn |

Sejm wybrał Marcina Horałę na nowego wicemarszałka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zgłoszony przez Rozwój Plus Marcin Horała został w piątek wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata - Marcina Ociepę z PiS zagłosowało 167 posłów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Horała nowym wicemarszałkiem. Tak głosowali posłowie

Wyniki głosowań na Marcina Horałę

Kandydaturę Horały poparł jego klub - 41 posłów Rozwoju Plus. Ponadto uzyskał głosy 149 posłów KO z wyjątkiem siedmiu osób, które nie brały udziału w głosowaniu. Wśród osób popierających Horałę był między innymi Tomasz Siemoniak, Andrzej Domański, Cezary Tomczyk czy Jakub Rutnicki. Nieobecny był premier Donald Tusk, który tego dnia bierze udział w spotkaniu w Ukrainie.

Na Horałę głos oddało 30 posłów PSL, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz. który zapowiadał to jeszcze przed obradami. Dwie osoby z ugrupowania nie brały udziału w głosowaniu.

Kandydata Rozwoju Plus poparło również 13 z 15 głosujących posłów Lewicy. Dwoje posłów - Anna Maria Żukowska i Tomasz Trela - opowiedziało się przeciwko obu kandydatom.

Horałę poparło także 14 z 15 głosujących polityków klubu Centrum z wyjątkiem Rafała Komarewicza, który poparł kandydata PiS.

Marcin Horała Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

To oni głosowali na Marcina Ociepę

Za kandydaturą Ociepy opowiedziało się 141 ze 142 biorących udział w głosowaniu posłów PiS. Wyjątek stanowi Maria Kurowska, która zagłosowała na kandydata Rozwoju Plus. Niedługo później opublikowała na X oświadczenie, w którym poinformowała, że jej kandydatem był Ociepa, a na Horałę zagłosowała przez pomyłkę. Dodała, że "marszałek Czarzasty nie umożliwił jej zmiany głosu".

Ważne❗️ Podczas głosowania dotyczącego wyboru Wicemarszałka Sejmu, przez pomyłkę oddałem głos na posła Marcina Horałę. Chcę podkreślić bardzo mocno, że moim kandydatem był Marcin Ociepa. Niestety, Marszałek Czarzasty nie umożliwił mi zmiany głosu. — Maria Kurowska (@MariaKurowskaPL) September 18, 2026 Rozwiń

Ociepę poparło 12 z 16 głosujących polityków Konfederacji. Dwóch posłów - Przemysław Wipler i Michał Połuboczek - opowiedziało się za Horałą, a kolejnych dwóch było przeciwko obu kandydatom. Byli to Konrad Berkowicz i Krzysztof Tuduj.

Sześciu z ośmiu biorących udział w głosowaniu posłów Polski 2050 poparło Ociepę. Dwóch - w tym nowy szef klubu Szymon Hołownia i Michał Gramatyka - było za Horałą. Siedem osób z ugrupowania nie wzięło udziału w głosowaniu.

Spośród siedmiorga posłów niezrzeszonych pięciu poparło kandydata PiS, a dwoje - Rozwoju Plus. Dwóch posłów koła Demokracja Bezpośrednia poparło Ociepę. Żadnego z kandydatów nie poparła Konfederacja Korony Polskiej, a posłowie koła Razem nie wzięli udziału w głosowaniu.

Marcin Ociepa Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak