Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Marcin Horała wicemarszałkiem Sejmu. Tak głosowali posłowie poszczególnych klubów

|
Sejm na posiedzeniu 17 września 2026 roku
Sejm wybrał Marcina Horałę na nowego wicemarszałka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kandydat Rozwoju Plus na wicemarszałka Sejmu Marcin Horała otrzymał w piątkowym głosowaniu zdecydowaną większość głosów. Poparli go między innymi posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marcin Ociepa z PiS otrzymał z kolei poparcie części posłów Konfederacji i Polski 2050.

Zgłoszony przez Rozwój Plus Marcin Horała został w piątek wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata - Marcina Ociepę z PiS zagłosowało 167 posłów.

Wyniki głosowań na Marcina Horałę

Kandydaturę Horały poparł jego klub - 41 posłów Rozwoju Plus. Ponadto uzyskał głosy 149 posłów KO z wyjątkiem siedmiu osób, które nie brały udziału w głosowaniu. Wśród osób popierających Horałę był między innymi Tomasz Siemoniak, Andrzej Domański, Cezary Tomczyk czy Jakub Rutnicki. Nieobecny był premier Donald Tusk, który tego dnia bierze udział w spotkaniu w Ukrainie.

Na Horałę głos oddało 30 posłów PSL, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz. który zapowiadał to jeszcze przed obradami. Dwie osoby z ugrupowania nie brały udziału w głosowaniu.

Kandydata Rozwoju Plus poparło również 13 z 15 głosujących posłów Lewicy. Dwoje posłów - Anna Maria Żukowska i Tomasz Trela - opowiedziało się przeciwko obu kandydatom.

Horałę poparło także 14 z 15 głosujących polityków klubu Centrum z wyjątkiem Rafała Komarewicza, który poparł kandydata PiS.

Marcin Horała
Marcin Horała
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

To oni głosowali na Marcina Ociepę

Za kandydaturą Ociepy opowiedziało się 141 ze 142 biorących udział w głosowaniu posłów PiS. Wyjątek stanowi Maria Kurowska, która zagłosowała na kandydata Rozwoju Plus. Niedługo później opublikowała na X oświadczenie, w którym poinformowała, że jej kandydatem był Ociepa, a na Horałę zagłosowała przez pomyłkę. Dodała, że "marszałek Czarzasty nie umożliwił jej zmiany głosu".

Ociepę poparło 12 z 16 głosujących polityków Konfederacji. Dwóch posłów - Przemysław Wipler i Michał Połuboczek - opowiedziało się za Horałą, a kolejnych dwóch było przeciwko obu kandydatom. Byli to Konrad Berkowicz i Krzysztof Tuduj.

Sześciu z ośmiu biorących udział w głosowaniu posłów Polski 2050 poparło Ociepę. Dwóch - w tym nowy szef klubu Szymon Hołownia i Michał Gramatyka - było za Horałą. Siedem osób z ugrupowania nie wzięło udziału w głosowaniu.

Spośród siedmiorga posłów niezrzeszonych pięciu poparło kandydata PiS, a dwoje - Rozwoju Plus. Dwóch posłów koła Demokracja Bezpośrednia poparło Ociepę. Żadnego z kandydatów nie poparła Konfederacja Korony Polskiej, a posłowie koła Razem nie wzięli udziału w głosowaniu.

Marcin Ociepa
Marcin Ociepa
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak
Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
SejmMarcin HorałaPrawo i SprawiedliwośćRozwój PlusKoalicja ObywatelskaKonfederacjaRazemPolskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
Przedmieścia Kijowa po ataku rosyjskiego drona (08.09.2026)
Drony rosyjsko-chińskie atakują. Tak Moskwa odzyskuje przewagę
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty nie był w stanie powstrzymać śmiechu
Polska
Sławomir Skwarek (z lewej na pierwszym planie) opuścił Rozwój Plus
Jedna osoba opuszcza Rozwój Plus i wraca do PiS
Polska
Tramwaj na Marszałkowskiej
Gdzie w Polsce żyje się najzdrowiej? Oto liderzy Indeksu Zdrowych Miast 2026
Anna Bielecka
Pożar suszarni
Ogromny pożar suszarni. Doszło do wybuchów
Kujawsko-Pomorskie
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
METEO
Próbował uciec policjantom - dostał 9700 zł mandatu
43 punkty karne i prawie 10 tysięcy złotych mandatu
Zachodniopomorskie
Policjanci kontrolowali przejazd kolejowy
Policyjny dron obserwował przejazd przez tory. Posypały się mandaty
Mazowieckie
shutterstock_2746848785
Zmiany w akcyzie od e-papierosów. Posłowie zdecydowali
BIZNES
26918161
Kosiniak-Kamysz u Nawrockiego. Trwają rozmowy
Polska
Śledztwo w sprawie śmierci noworodka na Białołęce (zdj. ilustracyjne)
26-latka z zarzutem zabójstwa noworodka
Klaudia Kamieniarz
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Gwałtowny wzrost. Gigant nie ma wątpliwości
BIZNES
Policjanci znaleźli skradzione rośliny
"Zachwycił się widokiem ładnych roślin". Ukradł i zasadził na swojej działce
WARSZAWA
Niebezpieczna kolizja drogowa w Strzelnie
Seniorka potrącona na pasach. Nagranie
Poznań
Łoś przechodzi przez pasy, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Łoś "zachował się lepiej niż niejeden przechodzień". Nagranie z Bartoszyc
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało 67-latka w pustostanie. Trwa śledztwo
Śląskie
ormuz shutterstock_617485811_1
Ruch w cieśninie Ormuz. Niepokojące dane
BIZNES
Sławomir Nitras
"To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta dżuma jest w bardzo późnym stadium"
Polska
Szefernaker i Bogucki cieszą się z odrzucenia ustawy o statusie osoby najbliższej
"Cieszycie się jak dzieci z uprzykrzania życia innym"
Polska
imageTitle
Siatkarz z polskiej ligi na ratunek Słowenii
EUROSPORT
Tadeusz Chrzan
Prokuratura chciała postawić zarzuty posłowi PiS. Sejm zdecydował w sprawie jego immunitetu
Rzeszów
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Alarm na wschodzie Polski. Ekspert: procedury powinny być wypracowane wcześniej
Kraków
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Zbadali teren dawnej synagogi. Pokazali, co odkryli
WARSZAWA
Sejm na posiedzeniu 17 września 2026 roku
Jest decyzja Sejmu w sprawie paliw
BIZNES
Jechali na jednym kole i pędzili chodnikiem po Wrocławiu
Na jednym kole przez centrum Wrocławia. Nagranie
Wrocław
Tak Tomczyk dowiedział się o rosyjskim ataku w pobliżu polskiej granicy-0018
Tak Tomczyk dowiedział się o alarmie. Nagranie z Sejmu
Polska
mezczyzna dom wozek inwalidzki shutterstock_2684994691
Rząd tnie środki na asystencję osobistą. Mniej o 200 milionów
Piotr Wójcik
Mieszkańcy gminy Bulkowo nie chcą biogazowni (zdj. ilustracyjne)
Nie chcieli biogazowni. Tuż przed głosowaniem trafiła do planu
Klaudia Kamieniarz
Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
"Rzucał nim jak rybą". Śmiertelny atak rekina
METEO
Tusk
Tusk w Ukrainie. Pierwsze takie spotkanie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica