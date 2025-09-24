"Mam dwa biura poselskie". Posłanka odpowiada na reportaż "Czarno na Białym"

Posłanka Katarzyna Królak: mam dwa biura poselskie Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Reporterzy "Czarno na Białym" Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski przyjrzeli się wydatkom wszystkich posłów i posłanek. Odkryli między innymi "biura widma", kupno dwóch zmywarek czy zakup drona.

Kancelaria Sejmu odpowiedziała na pytania reporterki TVN24 Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej związane z wydatkami posłów.

Reporterzy "Czarno na Białym" Rafał Stangreciak, Grzegorz Łakomski i Kajetan Kowalik przeanalizowali sprawozdania finansowe posłów, aby ustalić, na co wydawane są pieniądze.

Bohaterką reportażu była między innymi posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak, która zakupiła między dwie zmywarki, gdy dziennikarze dopatrzyli się tylko jednego biura poselskiego. Okazało się również, że miała wynajmować samochód od firmy swojej rodziny, w której wcześniej sama pracowała.

Królak: mam dwa biura poselskie

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zapytała posłankę o wątpliwości dotyczące wydatków z publicznych pieniędzy. – Zasugerowanie, że zmywarka za tysiąc złotych została wykorzystana w gastronomii, gdzie takie zmywarki kosztują 10 tysięcy złotych, to jest trochę niepoważne – oceniła polityczka.

Katarzyna Królak zapewniła, że ma dwa biura poselskie. – (Drugie biuro) od dawna jest zarejestrowane. Umowę na biura poselskie mam od marca – zwróciła uwagę. – To biuro istniało już wtedy, gdy pan redaktor się pytał, tylko że ono było urządzane cały czas – dodała.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak Źródło: TVN24

Posłanka wyjaśniła, że "nie było oficjalnego otwarcia". – Ale to nie znaczy, że ja w nim nie pracowałam – zapewniła.

Katarzyna Królak stwierdziła, że otwarcie drugiego biura odsuwało się w czasie. – Były wybory, taki był czas nie na otwieranie biura, ale biuro jest od kwietnia-marca i wisi informacja na stronie internetowej (sejm.gov.pl) – wskazała.

Posłanka dopytywana do sprawy wynajmu samochodu, odpowiedziała: "Dokonałam korekty w odniesieniu do okresu od czerwca do grudnia 2024". – A od stycznia ani złotówki nie wydałam z biura poselskiego na wynajem samochodu, który płacę z własnego uposażenia poselskiego – wyjaśniła.

