Częściowo zamrożone prace Izby Dyscyplinarnej. Komentarze Sylwii Gregorczyk-Abram i Sebastiana Kalety

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska częściowo zamraża prace nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy" oceniła, że decyzja Małgorzaty Manowskiej nie jest wykonaniem orzeczenia TSUE o zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej. Do decyzji pierwszej prezes SN odniósł się również wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym . Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, także w sprawach uchylania immunitetów sędziowskich.

W czwartek na stronie Sądu Najwyższego opublikowano dwa zarządzenia Małgorzaty Manowskiej - w nich zamroziła częściowo prace Izby Dyscyplinarnej. Dotyczy to spraw, które będą do niej wpływać. Przy toczących się już sprawach Manowska będzie rozważać zwrócenie się do sędziów, którym te sprawy przydzielono o rozważenie powstrzymania się od orzekania.