Przeciw kandydaturze Szymona Hołowni na wicemarszałka Sejmu głosowało tylko 13 posłów PiS oraz jedna posłanka KO. Zdecydowana większość posłów PiS wstrzymała się od głosu. Pozostałe kluby i koła poparły Hołownię.
Szymon Hołownia został we wtorek wybrany na nowego wicemarszałka Sejmu. Za głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów. Do tej pory Hołownia był marszałkiem Sejmu, ale zgodnie z umową koalicyjną we wtorek zastąpił go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty.
Kto jak głosował w sprawie Szymona Hołowni
W głosowaniu kandydaturę Hołowni poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych.
157 posłów PiS wstrzymało się od głosu. Pięciu posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus). Przeciw było 13 i również 13 osób z PiS wstrzymało się od głosu.
3 posłów koła Konfederacji Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.
Autorka/Autor: fil/tr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP