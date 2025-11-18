Głosowanie w sprawie wyboru Szymona Hołowni na wicemarszałka Sejmu Źródło: TVN24

Przeciw kandydaturze Szymona Hołowni na wicemarszałka Sejmu głosowało tylko 13 posłów PiS oraz jedna posłanka KO. Zdecydowana większość posłów PiS wstrzymała się od głosu. Pozostałe kluby i koła poparły Hołownię.

Szymon Hołownia został we wtorek wybrany na nowego wicemarszałka Sejmu. Za głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów. Do tej pory Hołownia był marszałkiem Sejmu, ale zgodnie z umową koalicyjną we wtorek zastąpił go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty.

Kto jak głosował w sprawie Szymona Hołowni

W głosowaniu kandydaturę Hołowni poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 2 posłów niezrzeszonych.

157 posłów PiS wstrzymało się od głosu. Pięciu posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus). Przeciw było 13 i również 13 osób z PiS wstrzymało się od głosu.

3 posłów koła Konfederacji Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.

