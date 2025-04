Biejat idzie do Dudy, będzie go namawiać na weto

Biejat: nie podpisałabym ustawy o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Źródło: TVN24

Prezydent Andrzej Duda spotka się w poniedziałek z Magdaleną Biejat, kandydatką Lewicy w wyborach prezydenckich, w sprawie ustawy o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - przekazał Alvin Gajadhur z Kancelarii Prezydenta. Dodał, że wokół ustawy, którą obecnie zajmuje się Senat, prowadzone są szerokie konsultacje.

Doradca społeczny prezydenta Alvin Gajadhu został zapytany w sobotę w radiowej Trójce, czy Andrzej Duda podpisze ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Odbywają się spotkania. Wczoraj pan prezydent spotkał się z kandydatem na prezydenta Adrianem Zandbergiem, w poniedziałek, z tego co wiem, ma być spotkanie z panią Magdaleną Biejat. Są szeroko prowadzone konsultacje, ustawa jest analizowana - powiedział.

Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich jest przeciwniczką obniżenia składki. Podczas piątkowej debaty kandydatów w Końskich zwracała uwagę, że Polska wydaje 5 procent PKB na ochronę zdrowia, a średnia europejska to 10 procent PKB. Zadeklarowała, że jako prezydent nie podpisałaby tej ustawy.

Dowiedz się więcej: Podwyżka podatków, obniżka składki. Odpowiedzi na debacie Wybory 2025

Biejat chce przekonywać prezydenta do weta

W środę na konferencji prasowej Biejat zapowiadała, że w poniedziałek zamierza spotkać się z prezydentem w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Mówiła, że na rozmowy przyjdzie razem z posłanką Lewicy Joanną Wichą, jako przedstawicielką sejmowej komisji zdrowia, oraz z przedstawicielami środowisk medycznych, pracowników ochrony zdrowia, osób z niepełnosprawnościami.

Przekazała, że zamierza przekonywać Dudę do zawetowania nowelizacji ustawy o obniżce składki zdrowotnej, jeśli ta przejdzie przez parlament.

Magdalena Biejat Źródło: PAP/Rafał Guz

W czwartek podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim do weta przekonywał Andrzeja Dudę kandydat na prezydenta partii Razem Andrian Zandberg.

Zmiany w składce zdrowotnej

Ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL. Jeśli przepisy wejdą w życie, to wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia będą w przyszłym roku mniejsze o około 4,6 miliarda złotych. Pokrycie tego ubytku z budżetu państwa obiecuje minister finansów Andrzej Domański.

Na najbliższym posiedzeniu (23-24 kwietnia) ustawą zajmie się Senat. Przeciwnicy zmian, między innymi politycy Lewicy i samorząd lekarski, apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawę, kiedy trafi na jego biurko do podpisu.