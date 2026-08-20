"Poszliśmy po bandzie". Co koalicjanci mówią o planie Tuska

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sprawie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego oficjalnie politycy rządowej koalicji wypowiadają się bardzo pochlebnie. Mówią o potrzebie "naprawy" Trybunału, przez lata zawłaszczanego politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość.

Przedstawiciel wnioskodawców, szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej stwierdził wręcz, że trudno wyobrazić sobie lepszego kandydata niż Berek. - To jest legislator z prawdziwego zdarzenia, a takich jest naprawdę bardzo mało. W zakresie legislacji według mnie to najlepszy fachowiec z najlepszą praktyką. I z całą pewnością nie jest politykiem - przekonywał.