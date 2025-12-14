Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Macie krew na rękach", "niech się pan ode mnie odczepi". Spięcie w studio TVN24

Grzegorz Płaczek i Magdalena Biejat
Spięcie między Płaczkiem a Biejat. "Niech się pan ode mnie odczepi"
To nie pani będzie odpowiadać za to, czy ktoś jest winny czy niewinny - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Zareagował w ten sposób na słowa wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat, która powiedziała, że "jest za tym, żeby Grzegorz Braun trafił do więzienia".

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 w każdą niedzielę o godzinie 10.45 lub jako wideo na żądanie w TVN24+.

W niedzielę goście "Kawy na ławę" w TVN24 dyskutowali o tym, czy należy zdelegalizować Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz czy możliwa byłaby ewentualna współpraca z tym ugrupowaniem. W tym tygodniu w Prawie i Sprawiedliwości pojawił się dwugłos, jeśli chodzi o potencjalną koalicję ze skrajnie prawicową partią.

Między innymi we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł PiS Jacek Sasin stwierdził, że w przypadku tworzenia koalicji "woli Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska". - Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić - mówił wówczas.

Odmienne stanowisko przedstawił w piątek prezes partii Jarosław Kaczyński, który zdecydowanie skrytykował poglądy Brauna w stosunku do Holokaustu. - To jest człowiek, który jest w ogóle poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce (...), i w cywilizowanym świecie w polityce. I my to doskonale wiemy - oświadczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Tykająca bomba Braun" właśnie wybuchła

"Tykająca bomba Braun" właśnie wybuchła

Marcin Złotkowski
"Dla PiS-u nie ma żadnych hamulców". Słowa Sasina "to kompromitacja i dyskwalifikacja"

"Dla PiS-u nie ma żadnych hamulców". Słowa Sasina "to kompromitacja i dyskwalifikacja"

Spięcie między Biejat a Płaczkiem

Jako pierwsza głos w sprawie europosła zabrała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, które oceniła, że "jest za tym, żeby Grzegorz Braun trafił do więzienia". Na początku tego tygodnia odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie polityka. Prokuratura stawia mu siedem zarzutów dotyczących między innymi obrazy uczuć religijnych, naruszenia nietykalności cielesnej czy uszkodzenia mienia. Za niektóre z tych czynów grozi mu kara do 5 lat więzienia. 

"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna

WARSZAWA

O komentarz w sprawie Brauna został też poproszony poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Odwołał się wówczas do stwierdzenia Biejat. - Słucham pani senator z Lewicy i muszę powiedzieć, że mam takie wrażenie, że państwo jak kogoś nie lubicie albo z kimś się nie zgadzacie w polskim parlamencie, to państwo taką osobę chcecie włożyć do więzienia bez sądu - stwierdził. Dodał, że "to jest stara, dobra lewica".

Wówczas wicemarszałkini stwierdziła, że polityk robi wszystko, żeby uniknąć odpowiedzi. - To nie pani będzie odpowiadać za to, czy ktoś jest winny, czy niewinny. Od tego jest sąd. Po drugie, to nie pani będzie decydować o tym, czy Grzegorz Braun, bądź jakikolwiek inny polityk, będzie miał swoich przedstawicieli w polskim parlamencie. Od tego są wyborcy (...). Równie dobrze mógłbym jako przedstawiciel Konfederacji postawić tezę, żeby państwa zdelegalizować - powiedział Płaczek.

- Państwo też macie na rękach krew, kiedy gazowaliście górników, kiedy państwo zabijaliście (Jerzego - przyp. red.) Popiełuszkę. To państwo jesteście postkomunistyczną lewicową partią - kontynuował poseł.

Biejat przerwała politykowi i powiedziała: - Proszę nam mnie spojrzeć. Ja się urodziłam w 1982 roku. Niech się pan ode mnie odczepi.

Płaczek o "woli wyborców"

Płaczek był następnie zapytany o to, jak patrzy na zachowanie Brauna, między innymi na jego wypowiedzi negujące istnienie komór gazowych w obozie Auschwitz. - Patrzę w ten sposób, że jeżeli niezależny sąd stwierdzi, że jest europoseł, który łamie prawo, to powinien ponieść oczywiście konsekwencje. Jeżeli wyborcy w konsekwencji takiej, że sąd uzna, że nie było złamania prawa (...), stwierdzą, że chcą takiego reprezentanta, to jest to wola wyborców, na tym polega demokracja - wyjaśnił.

Dopytywany, czy w takim razie uważa, że jest możliwy pakt senacki pomiędzy Konfederacją, PiS-em a Konfederacją Korony Polskiej, Płaczek odparł: - Myślę, że jako tylko Konfederacja będziemy decydować, kto będzie siadał do stołu i do wspólnych rozmów. 

Płaczek dodał jednocześnie, że w polityce "nie ma rzeczy niemożliwych".

Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń

Lubnauer o koalicji PiS "choćby z diabłem"

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (KO) nawiązała z kolei do PiS-u, który - według niej - aby dojść do władzy, byłby w stanie wejść w koalicję "choćby z diabłem". - Rzeczywiście już coraz więcej polityków PiS-u, bo to nie tylko jest Sasin, ale również Czarnek w swoim czasie mówił, że w wielu kwestiach zgadza się z Braunem - mówiła.

- Pamiętajmy o tym, że Braun to jest na przykład polexit. To jest dość wyraźne powiedzenie, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej (...). W związku z tym, wybierając PiS, wyborcy muszą sobie zdawać sprawę, że decydują się na rozwiązania, które na przykład są związane z wychodzeniem Polski z Unii Europejskiej. Już nie mówię o jego czynach, za które powinien siedzieć - oceniła Lubnauer.

Lubnauer: pamiętajmy o tym, że Braun to jest na przykład polexit
Źródło: TVN24

Ściagaj: osobiście mam dużą trudność

Agnieszka Ścigaj z PiS przyznała, że z jej perspektywy nie widzi możliwości współpracy z Braunem. - Zajmuję się szeroko rozumianą polityką społeczną i kwestie polityki społecznej w tym akurat ugrupowaniu politycznym są całkowicie odmiennie widziane niż moje poglądy na tego typu rzeczy - argumentowała.

Dodała też, że sprawa zakłamywania kwestii historycznych przez Brauna jest dla niej nie do przyjęcia.

Ścigaj o ewentualnej współpracy z Braunem. "Osobiście mam dużą trudność"
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Płaczek ostro do Biejat: macie krew na rękach. Odpowiedziała krótko
14 1045 kawa cl-0005

Płaczek ostro do Biejat: macie krew na rękach. Odpowiedziała krótko

14 1045 kawa cl-0005
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćGrzegorz BraunKonfederacjaMagdalena Biejat
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski i Bill Cosby
FAŁSZBill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli
Michał Istel
Siedział w aucie. Trafił do zakładu karnego
Siedział w aucie. Trafił do zakładu karnego
Lublin
imageTitle
Polacy walczą w kwalifikacjach w Klingenthalu
RELACJA
Zderzenie w alei Armii Ludowej
"Klasyczne najechanie" i korek
WARSZAWA
Australia. Strzelanina na znanej plaży w Sydney
Strzelanina uznana za akt terrorystyczny. Znaleziono urządzenia wybuchowe
imageTitle
Ma 71 lat i zapisał się w historii mistrzostw świata
EUROSPORT
Neal Mohan
Szef giganta Big Tech przykręca śrubę dzieciom. Mają limity
BIZNES
Domy zostały rozebrane
Władze miasta rozebrały zabytkowe domy. Decyzja prokuratury
Białystok
imageTitle
Zawał serca znanego alpinisty. Potrzebny był śmigłowiec
EUROSPORT
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro
WARSZAWA
Australia. Strzelanina na znanej plaży w Sydney
"Byliśmy naprawdę przerażeni. Nie wiedzieliśmy, skąd nadlatują kule"
Agresywny mężczyzna zatrzymany po incydencie w sklepie
Groził ekspedientce i hajlował. Zarzuty dla agresywnego klienta
Trójmiasto
Włodzimierz Czarzasty
Lewica wybrała nowego przewodniczącego. "Będzie weto za weto"
Polska
Donald Trump
"To jest próba wymuszenia kapitulacji"
Ciężarówka z cytrusami przewróciła się w Jarantowicach
Ciężarówka z cytrusami przewróciła się. Kilka godzin utrudnień
Kujawsko-Pomorskie
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz
METEO
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
WARSZAWA
imageTitle
Upadek Niemki w supergigancie. Gąsienica-Daniel z punktami
EUROSPORT
Charakterystycznym punktem Suchowoli jest łuk papieski stojący w sąsiedztwie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki
Około 40 kilometrów z przesiadką, czekać trzeba pięć godzin. "Bareja pasuje jak ulał"
Białystok
imageTitle
Nie miał sobie równych na Karowej. "Mam jeszcze większy apetyt"
EUROSPORT
costa coffee kawiarnia hiszpania - Brookgardener shutterstock_2422711029
Znana marka kawiarni na skraju upadłości. Rozmowy w toku
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data
Polska
szlachetna paczka wroclaw
Szlachetna Paczka na finiszu, ale uśmiechom i radości nie ma końca
Wrocław
Zderzenie autobusu miejskiego z samochodem w Krakowie
Zderzył się z autobusem miejskim, po kolizji uciekł
Kraków
Podnośnik jadący ulicą Leona Kruczkowskiego
Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd
WARSZAWA
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Dobra wiadomość do podróżujących koleją. Duże zmiany
BIZNES
imageTitle
Sztorm, uziemiony samolot. Podróżnicze perypetie klubu z Wysp Kanaryjskich
EUROSPORT
Rzeszów, wypadek autokaru
Autokar "przeleciał przez środek ronda". Są poszkodowani
Rzeszów
shutterstock_1263329617
Miliardowa kumulacja. Druga największa suma w roku
BIZNES
Madera
Na Maderze wiało tak, że łamały się drzewa
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica