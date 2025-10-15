Brudziński: Mejzy nie powinno być w naszych szeregach

Rzeczniczka MSWiA: poseł Łukasz Mejza przekroczył prędkość na S3 Źródło: TVN24

W poniedziałek na drodze ekspresowej S3, pomiędzy miejscowościami Gaworzyce a Radwanice, poseł PiS Łukasz Mejza jechał z prędkością 200 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Polityk został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Odmówił jednak przyjęcia mandatu, zasłaniając się immunitetem poselskim.

Do sprawy odniósł się europoseł PiS Joachim Brudziński. "Wielu internautów zarzuciło mi (słusznie), iż napisałem o tym, że każdemu zdarza się mieć 'ciężką nogę' na autostradzie. Na szczęście nie każdemu, każdemu natomiast za przekroczenie prędkości należy się mandat i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Niesłuszne są natomiast Wasze zarzuty wobec mnie, że biorę posła Mejze w obronę, otóż nie biorę, jednoznacznie potępiłem jego bandycki rajd po drodze i uważam, że Mejzy nie powinno być w naszych szeregach" - napisał w środę w serwisie X.

Dzień wcześniej Brudziński skomentował, że "każdemu (niestety) zdarza się mieć 'ciężką nogę' na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, ale zasłanianie się w chwili zatrzymanie przez policję za ewidentne złamanie przepisów ruchu drogowego immunitetem poselskim, jest nie tylko nieetyczne, ale jest czymś skrajnie głupim i nieodpowiedzialnym". "Mam nadzieję, że poseł Mejza sam zrzeknie się immunitetu w tej sprawie i nie będzie narażał naszego klubu na ataki za jego idiotyczną postawę" - dodał.

Mejza się tłumaczy

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział dziennikarzom we wtorek w Luksemburgu, że wobec posła PiS Łukasza Mejzy zostaną wyciągnięte konsekwencje w związku jego "pirackim rajdem". - Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu - oświadczył szef MSWiA.

Poseł Mejza w oświadczeniu napisał m.in. że "źle się zachował" i "nic tego nie tłumaczy". "Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej" - stwierdził. Polityk twierdził, że jechał tak szybko, bo spieszył się na samolot.

Sprawie przyjrzy się komisja etyki PiS

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w poinformował we wtorek, że sprawa przekroczenia prędkości przez Mejzę "będzie analizowana przez naszą komisję etyki".

"Łukasz Mejza w swoim stylu, ale mimo wszystko publicznie przeprosił za swoje zachowanie i jasno się wypowiedział, że jest gotów ponieść pełną odpowiedzialność: pokryć wystawiony mandat, a jeśli zajdzie taka konieczność, to zrzec się immunitetu" - napisał.

Bochenek ocenił jednocześnie, że zachowanie Mejzy "to zgoła odmienne standardy od tych, które obowiązują w PO". Jego zdaniem, "gdy politycy PO są łapani na gorącym uczynku dużo poważniejszych spraw, w tym przestępstw, natychmiast ukrywają się za immunitetem lub mdleją i uciekają z kraju".

