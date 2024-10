Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

1 października Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie, posłowi Prawa i Sprawiedliwości. Ma to związek z ustaleniami prokuratury dotyczącymi oświadczenia majątkowego posła.

"Zgromadzony materiał dowodowy w postaci m.in. oświadczeń majątkowych, oględzin mieszkania, dokumentacji uzyskanej z Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz urzędu skarbowego uzasadnił dostatecznie podejrzenie popełnienia przez posła na Sejm RP Łukasza Mejzy jedenastu przestępstw" - poinformowała w komunikacie prokuratura.

By poseł odpowiadał karnie, wniosek o uchylenie immunitetu musi przegłosować Sejm.

W wydanym w środę komunikacie Prokuratura Krajowa poinformowała, że we wtorek prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej.

Wcześniej Hołownia zapowiadał, że gdy tylko otrzyma taki wniosek, "natychmiast" zrobi dokładnie to, co z każdym wnioskiem o immunitet. - A więc poddamy go wstępnej kontroli prawnej i skieruję go do komisji - mówił.

Śledztwo od grudnia

Śledztwo ws. nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym posła PiS Łukasza Mejzy Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła w grudniu 2023 roku.

Jak podawała Wirtualna Polska, w oświadczeniu majątkowym polityk wymienił m.in. 180 tys. zł kredytu na mieszkanie, ale nie umieścił w nim informacji o posiadanym lokalu.

Z poprzednich zeznań składanych przez posła PiS wynikało, że posiada mieszkanie o powierzchni 59 metrów kwadratowych, które wyceniał na 500 tysięcy złotych - podała Wirtualna Polska. O braku tego wpisu prokuraturę poinformowała redakcja. Jak sprawdzili dziennikarze, Mejza wciąż jest właścicielem tego lokalu.

- Przestępstwo to zagrożone jest karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat - wskazywała prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej.

Mejza po publikacji wysłał do kancelarii marszałka Sejmu korektę swojego oświadczenia majątkowego, w której dodał rzeczone mieszkanie.

Na początku marca doszło do przeszukania i oględzin mieszkania posła. Z informacji uzyskanych przez WP wynikało, że w mieszkaniu Mejzy oprócz kuchni i dwóch pokojów były jeszcze schody prowadzące na poddasze, a tam znajduje się lokal zaadaptowany przez posła należącego do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Oględziny to potwierdziły.

Mejza nie złożył zażalenia na przeszukanie. Parlamentarzysty nie było w mieszkaniu, podczas oględzin była obecna jego partnerka.

Łukasz Mejza odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. "Nie było żadnego 'przeszukania' tylko panowie policjanci grzecznie i bardzo kulturalnie przyszli z… miarką (tak, z miarką). I zmierzyli wysokość strychu" - napisał w serwisie X.

Mejza zapewnił, że podał liczbę metrów kwadratowych mieszkania "zgodnie z prawdą". Według posła "strych jest zbyt niski, aby liczyć metry kwadratowe".

