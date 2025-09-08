Szczątki drona niedaleko przejścia granicznego. "Prawdopodobnie nie był uzbrojony"

Prokuratura o dronie znalezionym niedaleko granicy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Dron spadł około 300 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Polatycze. Z informacji, które uzyskałam jest nieuzbrojony. Są tam napisy z cyrylicą, więc wstępnie mamy takie ustalenia - powiedziała w poniedziałek przed godziną 9 Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Żandarmeria Wojskowa jest na miejscu zdarzenia i "dokonuje zabezpieczenia technicznego miejsca", a także przesłuchuje świadków. - Strażnicy graniczni ujawnili miejsce upadku tego drona, więc oni już zostali przesłuchani - poinformowała. Jak dodała, została też przesłuchana osoba, która usłyszała odgłos drona, kiedy spadł.

- W tej chwili zabezpieczamy również monitoring, który być może pozwoli nam na zbadanie trajektorii lotu tego drona, żeby ustalić ewentualnie, skąd on nadleciał - podkreśliła Kępka.

Prokuratura o dronie, który spadł niedaleko granicy Źródło: TVN24

Postępowanie w sprawie będzie prowadził wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Nocne zgłoszenie o "szczątkach niezidentyfikowanego obiektu latającego"

- Zgłoszenie o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego policja otrzymała w nocy z niedzieli na poniedziałek od funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

O zdarzeniu bialska policja poinformowała o północy na platformie X. Jak podano, o zdarzeniu powiadomiono służby oraz Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej.

Zabezpieczamy miejsce ujawnienia obiektu. W związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń. — Policja Bialska (@PBialska) September 7, 2025 Rozwiń

O sprawie jako pierwszy napisał Onet. Jak informował portal, znaleziska dokonano w niedzielę około godziny 21.40 w polu kukurydzy w miejscowości Polatycze na terenie gminy Terespol.

- Na dzisiaj zaplanowane są oględziny tego miejsca i tych szczątków. Nic nie wskazuje, żeby tam bym materiał niebezpieczny - powiedziała w poniedziałkowy poranek policjantka. Dodała, że w związku z tym zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń.

Kolejny taki incydent

W sobotę niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie), niedaleko Zamościa, około 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej poinformował, że obiekt nie nosił żadnych cech wojskowych. Dodał, że jest to najprawdopodobniej dron przemytniczy.

Pod koniec sierpnia obiekt latający spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiekt, który spadł pod Osinami, to rosyjski dron. Według ministra, jest to prowokacja Federacji Rosyjskiej, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowy etap w sprawie rosyjskiego drona w Osinach. Komunikat prokuratury

OGLĄDAJ: TVN24 HD