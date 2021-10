Za zakupy zapłacił banknotem z napisem "souvenir". Grozi mu do ośmiu lat więzienia

Policjanci z Lubania (Dolnośląskie) zatrzymali mężczyznę, który za zakupy zapłacił imitacją banknotu o nominale 200 złotych. Wcześniej miał próbować wykorzystać banknot z napisem "souvenir" także w pobliskim kiosku Ruchu. Teraz 61-latkowi grozi do ośmiu lat więzienia.

Zagrożenie karą do 8 lat więzienia

Na awersie i rewersie wyraźnie zaznaczono, że banknot "nie jest środkiem płatniczym", a "souvenirem". Policja nie informuje, czy mężczyzna płacił nimi z premedytacją. - Niestety nie mogę przekazać treści złożonych przez niego wyjaśnień. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa poprzez osiągnięcie korzyści majątkowej, doprowadzając inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Grozi mu za to do ośmiu lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd - przekazuje Bujakiewicz-Rodzeń.