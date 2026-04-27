Polska Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent "rozważa udział w uroczystościach" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz

Poseł Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

Wniosek o odznaczenie zmarłego w zeszłym tygodniu posła wpłynął do kancelarii prezydenta w piątek, 24 kwietnia. Jego autorem jest kilkadziesiąt organizacji społecznych. "W imieniu organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o pośmiertne odznaczenie śp. Posła Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)" - napisano we wniosku.

W poniedziałek rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Litewka został odznaczony pośmiertnie przez Karola Nawrockiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) April 27, 2026 Rozwiń Źródło: X/Rafał Leśkiewicz

Przydacz: prezydent rozważa udział w pogrzebie

Na wieczornym briefingu prasowym przed wylotem prezydenta do Dubrownika szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent rozważa uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych Litewki.

Minister przypomniał, że prezydent udaje się w poniedziałek do Chorwacji, gdzie będzie uczestniczył między innymi w szczycie Trójmorza. Wizyta - według harmonogramu - ma potrwać do środy. - Jeśli dojdą tu jakieś konkretne zmiany programu i decyzja pana prezydenta w zakresie uczestnictwa [w uroczystościach pogrzebowych - red.], to na pewno o tym poinformujemy jak najszybciej. Na ten moment mogę powiedzieć, że tak, rozważana jest taka decyzja i uczestnictwo - powiedział Przydacz.

Śmiertelnie potrącony przez kierowcę

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął w zeszły czwartek, 23 kwietnia, w Dąbrowie Górniczej podczas jazdy na rowerze. W prawidłowo jadącego posła uderzył kierowca samochodu. Litewka miał 36 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 29 kwietnia, w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy.

Według wstępnych ustaleń sprawca wypadku, 57-letni Sosnowiczanin, kierujący samochodem Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu. W sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o jego tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie. Mężczyzna może wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Będzie objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.

Z decyzją sądu o możliwym wyjściu podejrzanego za kaucją nie zgadza się jednak prokuratura. Zażalenie w tej sprawie ma złożyć jeszcze w poniedziałek, 27 kwietnia. - Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu - zapowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian.

