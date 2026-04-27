Polska

Litewka pośmiertnie odznaczony. Jest decyzja prezydenta

Łukasz Litewka
Poseł Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki odznaczył tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - przekazał rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Wniosek o odznaczenie zmarłego w zeszłym tygodniu posła wpłynął do kancelarii prezydenta w piątek, 24 kwietnia. Jego autorem jest kilkadziesiąt organizacji społecznych. "W imieniu organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o pośmiertne odznaczenie śp. Posła Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)" - napisano we wniosku.

W poniedziałek, 27 kwietnia, rzecznik kancelarii prezydenta potwierdził, że Litewka został odznaczony pośmiertnie przez Karola Nawrockiego. "Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" - napisał Rafał Leśkiewicz na X.

Śmiertelnie potrącony przez kierowcę

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął w zeszły czwartek, 23 kwietnia, w Dąbrowie Górniczej podczas jazdy na rowerze. W prawidłowo jadącego posła uderzył kierowca samochodu. Litewka miał 36 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 29 kwietnia, w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy.

Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"

Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"

"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę

"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę

Według wstępnych ustaleń sprawca wypadku, 57-letni Sosnowiczanin, kierujący samochodem Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu. W sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o jego tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie. Mężczyzna może wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Będzie objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.

Z decyzją sądu o możliwym wyjściu podejrzanego za kaucją nie zgadza się jednak prokuratura. Zażalenie w tej sprawie ma złożyć jeszcze w poniedziałek, 27 kwietnia. - Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu - zapowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian.

OGLĄDAJ: Prokuratura o śmierci posła Litewki. "Część oświadczeń kierowcy budzi zastrzeżenia"
pc

Prokuratura o śmierci posła Litewki. "Część oświadczeń kierowcy budzi zastrzeżenia"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

