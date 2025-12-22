Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Lider umacnia się na prowadzeniu. Najnowszy sondaż partyjny

Budynek Sejmu
Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej
Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32,8 procent ankietowanych - wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. To niewielki wzrost względem badania tej pracowni z początku grudnia. Na podium znalazły się też Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.

W najnowszym badaniu preferencji wyborczych pracownia Opinia24 zapytała respondentów, na którą partię oddaliby głos. Według sondażu, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 32,8 procent głosów (+1,1 punktu procentowego w porównaniu do badania tej pracowni z początku grudnia).

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 procent (+0,3 p.p.) Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,7 procent ankietowanych (-3,9 p.p.).

Ugrupowanie Grzegorza Brauna blisko 10 procent

Na czwartym miejscu znalazło się ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej, z wynikiem 8,6 procent (+2,4 p.p.).

Na Lewicę wskazało 4,9 procent (-1,7 p.p.).

Na dalszych pozycjach uplasowały się: partia Razem z wynikiem 3,5 procent (- 1,1 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 2,6 procent (+1,4 p.p.) oraz Polska 2050, która uzyskałą 2,1 procent (-0,7 p.p.).

5,6 procent ankietowanych nie podjęło decyzji na kogo oddałoby głos.

Opcję "inna partia" wybrało 1,3 procent badanych (+ 0,3 p.p.), a odpowiedzi odmówiło 2,5 procent respondentów.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: Opinia24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćLewicaKonfederacjaGrzegorz BraunPolskie Stronnictwo LudowePolska 2050
Czytaj także:
imageTitle
Przegrał i oskarżył rywala o oszustwo
Najnowsze
Zbiornik Kliaźmiński - szef mafii sołncewskiej zatonął
Śmierć pod Moskwą. W tle mafia i "krewny Putina"
Świat
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
BIZNES
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
METEO
Jeżeli w tym mieście podróżnik nie jest świadomy, dlaczego dookoła jest ładnie i nikt nie zabrania nagrywać, może łatwo wpaść w pułapkę Kremla
"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu
Michał Istel
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie
Ordynator ze szpitala psychiatrycznego z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
Chris Rea
Chris Rea nie żyje
Kultura i styl
48 min
pc
Wredni i z czarnym podniebieniem. Językowe mity o Kaszubach
Słowo daję
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
BIZNES
Sąd Najwyższy oddalił kasację (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za molestowanie ośmiolatka, kasacja oddalona
WARSZAWA
Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik
Zabrakło 60 minut. Kosztowne spóźnienie ludzi Brauna
shutterstock_2518394875
Niszczy raka, bez skutków ubocznych. To więcej niż zalążek leku
Zdrowie
Poszukiwanego 65-latka przejęli na lotnisku strażnicy graniczni
Z Panamy do aresztu w Polsce. Był poszukiwany za przemyt kokainy w winie
Trójmiasto
imageTitle
Jest nowy ranking FIFA. Polska bez awansu
EUROSPORT
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
PILNERuch w sprawie Romanowskiego. Jest nowy wniosek o ENA
Auto zatopione w rzece w powiecie pułtuskim
Wydobyli samochód z dna rzeki
WARSZAWA
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"
METEO
Skarb państwa przejął Hutę Częstochowa
Państwo przejęło Hutę Częstochowa
Katowice
Zatrzymany 38-latek
W jego mieszkaniu i aucie znaleźli sześć kilogramów narkotyków
Trójmiasto
Dożylna witamina C może pomagać chorym na raka? Zapytaliśmy onkologów
Suplementy "na raka". Co o nich wiemy?
Zuzanna Kuffel
19-latkowi grozi dożywocie
Włożyła noworodka do kosza na śmieci, chłopiec nie przeżył. Matka oskarżona
WARSZAWA
45 min
pc
Dlaczego młodzi nie chcą mieć dzieci? "Na prowadzenie wychodzą trzy rzeczy"
Debata TVN24+
imageTitle
Wielkie kłopoty polskiego pięściarza. Możliwa deportacja
EUROSPORT
Ciężka płyta spadła z dachu budynku na ruchliwą ulicę
Ciężka płyta z dziewiątej kondygnacji spadła na ulicę. Kierownik ukarany mandatem
Katowice
Kościół św. Teresy w Totton
Makabryczne znaleziska przy kościołach. Mieszkańcy "przerażeni"
Świat
Pracownicy kiosku, którzy sprzedali zwycięskie kupony dla trzeciej i piątej nagrody w Oviedo
"Chudsza niż kiedyś", ale nadal przyciąga tłumy
Świat
Daniel Obajtek
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu
BIZNES
imageTitle
Kubacki "zdegradowany". Pierwsza taka sytuacja od wielu lat
EUROSPORT
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
BIZNES
Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 300 produktów
Drobna zmiana i ważność "wydłużała się" o kilka lat
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica