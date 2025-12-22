Lider umacnia się na prowadzeniu. Najnowszy sondaż partyjny

Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej

W najnowszym badaniu preferencji wyborczych pracownia Opinia24 zapytała respondentów, na którą partię oddaliby głos. Według sondażu, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 32,8 procent głosów (+1,1 punktu procentowego w porównaniu do badania tej pracowni z początku grudnia).

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 procent (+0,3 p.p.) Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,7 procent ankietowanych (-3,9 p.p.).

Ugrupowanie Grzegorza Brauna blisko 10 procent

Na czwartym miejscu znalazło się ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej, z wynikiem 8,6 procent (+2,4 p.p.).

Na Lewicę wskazało 4,9 procent (-1,7 p.p.).

Na dalszych pozycjach uplasowały się: partia Razem z wynikiem 3,5 procent (- 1,1 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 2,6 procent (+1,4 p.p.) oraz Polska 2050, która uzyskałą 2,1 procent (-0,7 p.p.).

5,6 procent ankietowanych nie podjęło decyzji na kogo oddałoby głos.

Opcję "inna partia" wybrało 1,3 procent badanych (+ 0,3 p.p.), a odpowiedzi odmówiło 2,5 procent respondentów.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

