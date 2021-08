Opozycja o projekcie lex anty-TVN. Budka: jak bardzo musicie się bać, żeby dokonywać zamachu na wolne media

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej lex anty-TVN. Po gorącej dyskusji został on skierowany do dalszych prac w komisji. - Robicie to, bo wiecie, że wasza władza się kończy. Boicie się kontroli, boicie się tego, żeby patrzeć wam na ręce - mówił, zwracając się do rządzących szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała, że "jeśli pozwolimy na przejęcie TVN24, to rozochocony PiS wprowadzi takie przepisy, żeby przejąć media z zagranicznym kapitałem, ale też media z polskim kapitałem".