Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Leszek Kraskowski opuścił areszt. Sprawie ma przyjrzeć się RPO

|
Leszek Kraskowski
Minister sprawiedliwości o sprawie Leszka Kraskowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojciech Olkusnik/East News
Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął postępowanie z urzędu - poinformował w niedzielę dziennikarz Leszek Kraskowski. Ze skanu pisma wynika, że chodzi o postępowanie wyjaśniające w sprawie warunków jego tymczasowego aresztowania. Kraskowski opuścił areszt po wpłaceniu kaucji przez szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza.

Leszek Kraskowski (zgadza się na podawanie nazwiska) został zatrzymany w pierwszej połowie czerwca. Jest podejrzany o posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, a także o grożenie śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Broń i amunicję znaleziono w trakcie przeszukania samochodu Kraskowskiego. Do zgromadzonych dowodów dołączono materiały z odwieszonej sprawy przeciwko dziennikarzowi, któremu prokurator postawił zarzut znęcania się nad własną rodziną. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

W piątek rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba przekazał, że prokurator uznał, że aktualnie nie zachodzi potrzeba dalszego stosowania wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego. "Nadal aktualna pozostaje przesłanka ogólna i nie uległa uchyleniu przesłanka szczególna stosowania wobec Leszka K. środka zapobiegawczego" - przekazał.

Wyjaśnił wtedy, że dziennikarz wyjdzie z aresztu, jeśli do 17 lipca wpłaci 25 tysięcy złotych na konto Prokuratury Okręgowej w Warszawie i że wówczas obowiązywać go będzie dozór policyjny z obowiązkiem stawiania się na ursynowskiej komendzie dwa razy w tygodniu oraz zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Kraskowski opuścił areszt. "Zabrali mi wszystko"

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w piątek Kraskowski opuścił areszt. Kaucję wpłacił prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz, co przekazała stacja.

W niedzielę dziennikarz poinformował na platformie X, że Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął postępowanie z urzędu. Ze skanu pisma, które zamieścił pod swoim wpisem - datowanego na 15 czerwca - wynika, że w związku z informacjami, które pojawiły się w mediach, RPO podjął postępowanie wyjaśniające w celu zbadania zarzutów, czy zapewniono mu prawo do obrony, odpowiednie warunki bytowe oraz stosowano wobec niego reżim przewidziany dla tak zwanych więźniów niebezpiecznych.

Kraskowski zamieścił również oświadczenie. "Zabrali mi wszystko. Telefony, komputery, pendrivy, twarde dyski, a nawet samochód. Kiedyś je odzyskam. Pytanie: kiedy. Prokurator zapewnia, że już za kilka dni, bo biegli kończą pracę, ale po ostatnich doświadczeniach jakoś mu nie wierzę. Zrobili ze mnie człowieka bezrobotnego i bezdomnego" - napisał.

Leszek Kraskowski to były dziennikarz śledczy między innymi "Rzeczpospolitej", "Wprost", "Super Expressu" i "Dziennika". Obecnie swoje materiały publikuje na własnym portalu internetowym i kanale na platformie YouTube.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
Tagi:
Prokuratura
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Spotkali się w Wilnie z władzami litewskiego ministerstwa obrony
Litwa zbuduje poligon. Strzelnica odsunięta od granicy. "Pozytywne zaskoczenie"
Białystok
Przestraszony jelonek uwięziony na dachu
Jelonek utknął na dachu
METEO
Owoce lasu - zdjęcie poglądowe
Lato sprzyja tym zakażeniom. Jak się przed nimi ustrzec?
Zdrowie
imageTitle
"Przekroczono czerwoną linię". Ostre stanowisko UEFA w sprawie Baloguna
EUROSPORT
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
WARSZAWA
Kierowca BMW jechał nawet 212 km/h
Rozpędził się za bardzo. Mandat, punkty i pożegnanie z prawem jazdy
Lubuskie
Donald Tusk
Tusk: ponawiam apel, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem
Polska
Mężczyzna podpalił kobietę w Opolu
Ją czeka długie leczenie, jemu grozi dożywocie
Opole
Mariampol
Wypadek autobusu na Litwie. Wśród pasażerów Polacy
Świat
shutterstock_2692079377
Problem w smażalni. Co może zrobić klient
BIZNES
Arcybiskup Marcel Lefebvre w 1977 roku
Koniec kościelnej ściemy
Tomasz P. Terlikowski
Supertajfun Bavi w podczerwieni
Oko cyklonu nad wyspą. Może być "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni"
METEO
Donald Trump
Scena jak z "Incepcji"? Pokazali, co Donald Trump robił przed wystąpieniem
Świat
Śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł
Potrącony rowerzysta konał w rowie. Sprawca uciekł
Opole
imageTitle
Smutne przywitanie z Francją. Tour wjeżdża w Pireneje w cieniu lokalnego dramatu
EUROSPORT
imageTitle
"Polityczny telefon" i kartka unieważniona. "Quo vadis, FIFA?"
EUROSPORT
Tu-142 przechwycony przez amerykański F-22 nad Alaską w 2010 roku
Zrzucał boje przy brytyjskim lotniskowcu. Rosyjski samolot przechwycony
Świat
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan wstrzymał ruch lotniczy. Port ostrzega podróżnych
BIZNES
Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Linia produkcyjna, 8 ton tytoniu i straty na 10 milionów. Zlikwidowana fabryka
Łódź
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Matador" znaleziony w Argentynie. Ma mieć związek z głośnym porwaniem i zabójstwem
Katowice
imageTitle
Wypadek podczas świętowania. Piłkarz trafił do szpitala
EUROSPORT
Wysock
Ukraińcy uderzyli w dwa porty nad Bałtykiem
Świat
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
WARSZAWA
Bangkok Tajlandia Molly Tea shutterstock_2678164599
Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
BIZNES
Basen
Tragedia w Apulii. Nie żyje młody turysta z Polski
Świat
imageTitle
Emocjonujący poniedziałek na mundialu. O której mecze?
EUROSPORT
Zrywał łańcuszki seniorkom w Łodzi
Zrywał łańcuszki seniorkom. Dziwił się, że go złapali
Łódź
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Rozpędzili karuzelę hulajnogą elektryczną. Ranny 14-latek, lądował śmigłowiec LPR
Katowice
Radosław Sikorski
Sikorski: żądali tego ze złośliwości
Polska
Fani Norwegii - MŚ 2026
Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica