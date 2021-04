"Walczymy o coś, co czasami jest niepojęte, właśnie o dobro Polski, czyli o siebie, bo tworzymy tę Polskę"

Krasulski (PiS): koalicjantów spaja Polska

Krasulski pytany o to, co spaja koalicjantów odparł krótko: Polska.

- Coś, co robimy, to robimy dla Polski. Ja nie chcę, by to zabrzmiało górnolotnie. Ale naprawdę, proszę mi wierzyć, że dobro Polski jest naszym celem - tłumaczył. Poseł dodał, że rząd ma "pewne etapy za sobą". Wymienił tu epidemię COVID-19. - Mam nadzieję, że trzecia fala będzie tą ostatnią. Liczę na szczepienia, które dadzą nam odporność - powiedział.