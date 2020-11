Jaka będzie przyszłość? Na pewno popierać będę dobre przedłożenia - powiedział w "Faktach po Faktach" poseł niezrzeszony Lech Kołakowski, który we wtorek odszedł z klubu PiS i z partii. Dodał, że chciałby współpracować ze "wszystkimi związkami, którym leży na sercu dobro polskiej wsi". Skomentował także decyzję posłów, którzy rozważali odejście wraz z nim, jednak zdecydowali się zostać w partii. - Jest to autonomiczna decyzja kolegów posłów, tę decyzję należy uszanować - powiedział.

"Nie można nikogo na siłę wyciągać z ugrupowania, każdy pracuje na swoje imię"

Pytany, czy ma żal do innych posłów, którzy również rozważali odejście, jednak ostatecznie zostali w PiS - między innymi do byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego - odparł: - Sytuacja jest bardzo dobra, ja cieszę się z tego rozwiązania, jakie miało miejsce.

"Pozostaję wierny obietnicom wyborczym dla środowisk, które mam reprezentować w Sejmie"

- To jest niezgodne z moimi wyborcami, to jest niezgodne z obietnicami wyborczymi. Ja pozostaję wierny obietnicom wyborczym dla środowisk, które mam reprezentować w Sejmie - powiedział. Dodał, że jako reprezentant swoich wyborców ma także "tworzyć dobry, właściwy stan prawny, tak aby utrzymać bezpieczeństwo ekonomiczne polskiej wsi, pracować na rzecz pracodawców, przedsiębiorców, handlowców, pracować na rzecz tych, którzy płacą podatki do budżetu państwa". - To jest moje zdanie - oświadczył.