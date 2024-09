czytaj dalej

Fali kulminacyjnej spodziewamy się jutro w nocy, czyli z niedzieli na poniedziałek - przekazał starosta powiatu głogowskiego Michał Wnuk na sztabie z udziałem premiera Donalda Tuska. Jego zdaniem "istnieje ryzyko potencjalnego przelania się wody przez wały". Szef rządu zauważył zaś, że "poważne zagrożenie może się pojawić w okolicach Głogowa", choć "nie w samym mieście". Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaapelował, aby z pomocą dla powodzian jeździć do specjalnych hubów w Opolu i we Wrocławiu, a nie bezpośrednio do miejscowości poszkodowanych. Jak zauważył, drogi, na które w pierwszej kolejności muszą dotrzeć służby, są blokowane przez ciężarówki wiozące pomoc.