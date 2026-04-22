Polska

Kto ponosi winę za Zondacrypto? "Ci klienci powinni iść teraz pod biura PiS"

Karol Nawrocki
Czarzasty: przez pana ludzie tracą środki, panie prezydencie Nawrocki
Jest nowe oświadczenie prezesa Zondacrypto i pytanie: czy to koniec firmy? W Sejmie padają pytania o odpowiedzialność za poszkodowanych w tej sprawie Polaków. - Przez pana, panie prezydencie Nawrocki, na naszych oczach ci ludzie tracą środki - podkreślił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Zbigniew Kuźmiuk z PiS z kolei winą obarcza rządzących.

Trwają problemy z płynnością giełdy kryptowalut Zondacrypto, której klienci stracili dostęp do swoich środków. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Rząd dwukrotnie przygotował ustawę o rynku kryptowalut, jednak za każdym razem przepisy zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ustawy wprowadzały środki nadzorcze, mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Zdaniem kancelarii prezydenta przepisy były zbyt restrykcyjne.

Koalicja rządząca winą za obecną sytuację wokół Zondacrypto obarcza Pałac Prezydencki. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat podkreśliła w środę w Sejmie, że zachowanie Karola Nawrockiego jest dla niej "niezrozumiałe". - Mnie nieustająco dziwi postawa Pałacu Prezydenckiego w różnych sprawach, w ogóle dotyczących bezpieczeństwa Polski, a tutaj dotyczących bezpieczeństwa finansowego Polaków i jakiejś zgody na szarą strefę - powiedziała.

Podobnie sprawę ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który winą wprost obarcza głowę państwa. - Przez decyzję pana prezydenta Nawrockiego prawdopodobnie ludzie tracą około pół miliarda złotych.  Mogliśmy tego uniknąć, szczególnie jeżeli byśmy to zrobili w terminie pierwszym - powiedział w Sejmie.

Jak dodał, "to, co rozsądnego zrobił rząd (...) to żeśmy przynajmniej poinformowali tych ludzi, którzy między innymi w tej firmie powkładali swoje pieniądze, że istnieje potencjalnie możliwość zagrożenia". - Na naszych oczach ci ludzie tracą środki. Panie prezydencie Nawrocki, przez pana, żeby była jasność, przez pana - zwrócił się do Nawrockiego.

"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza

"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza

Ilu poszkodowanych w sprawie Zondacrypto? Prokuratura: liczby rosną

Ilu poszkodowanych w sprawie Zondacrypto? Prokuratura: liczby rosną

"Nie chodziło o rozwiązanie tej sprawy"

Inaczej sprawę widzi Zbigniew Kuźmiuk z PiS. W jego ocenie rządzący nie wykazali wystarczającej woli współpracy z prezydentem po jego pierwszym wecie do ustawy. -  Chodziło o to, żeby nie zakazać tego rodzaju działalności w Polsce, a tak naprawdę wysokość opłat do tego prowadziła - uzasadniał Kuźmiuk weto prezydenta.

W jego ocenie "gdyby rządzący chcieli przynajmniej najważniejsze uwagi uwzględnić, choćby tą, o której mówi, to wszystko to było w zastrzeżeniach przy pierwszym wecie". - Fakt, że to nie zostało uwzględnione, a rząd przedłożył projekt po raz drugi, bez zmiany nawet kropki i przecinka, jest dobitnym dowodem na to, że nie chodziło o rozwiązanie tej sprawy - powiedział.

Tymczasem we wtorek w TVN24 minister finansów zapowiedział, że rząd pracuje nad trzecią wersją ustawy. Podkreślił jednak, że w wielu aspektach będzie ona powielać założenia dwóch zawetowanych przez Nawrockiego projektów. - Nie widzę powodu, żeby zmieniać istotne punkty naszej ustawy, bo żaden z argumentów podniesionych przez pana prezydenta moim zdaniem nie jest argumentem merytorycznym - mówił Domański.

"Ci klienci powinni iść pod biura PiS-u teraz"

Z kolei Zbigniew Konwiński z KO porównał obecną postawę Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta do tej sprzed 15 lat, gdy ówczesny rząd PO-PSL wprowadzał większą kontrolę nad SKOK-ami. - Wtedy też opowiadali, że to jest ingerencja niepotrzebna w rynek, że Polacy chcą sami decydować, co robią ze swoimi oszczędnościami. Wiemy, jak to się skończyło i z krypto jest dokładnie to samo - powiedział.

Przypomniał, że podpis prezydenta pod ustawą o kryptowalutach dałby Komisji Nadzoru Finansowego dodatkowe narzędzia, "chociażby informowanie uczestników tego rynku z wyprzedzeniem". - KNF mógłby informować o tym, jakie są problemy, z jakim to się ryzykiem wiąże. Myślę, że wielu z tych klientów, uczestników tego rynku nie miało pełnej świadomości, z jakim to się ryzykiem wiąże - mówił.

Jak dodał, "PiS, Konfederacja i pan prezydent swoimi działaniami przyczynili się między innymi do problemów tych klientów i ci klienci powinni iść pod biura PiS-u teraz".

"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto
"Idealne żerowisko dla tego rodzaju sępów". Rady dla klientów Zondacrypto

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
