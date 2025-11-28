Dziennikarki "Faktów" TVN nominowane w konkursie Książka Reporterska Roku 2025

Magda Łucyan i Katarzyna Górniak o endometriozie, swojej książce i reportażu Źródło: TVN24

"Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek" przedstawia historie dziewięciu kobiet walczących z tą chorobą. Jej autorkami są reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak, które wcześniej stworzyły na ten temat reportaż. - To jest książka o tym, czym jest obezwładniający ból, jak długo czeka się na diagnozę, jak łatwo ignoruje się kobiety - mówiła podczas premiery w lutym tego roku Magda Łucyan. Górniak dodawała, że "system wciąż nie widzi kobiet z endometriozą".

Książka "Nadzieja FC. Futbol, ludzie, polityka" pokazuje, jak piłka nożna od lat nierozerwalnie wiąże się z polityką. Znajdują się w niej cztery reportaże z czterech różnych miejsc świata - Brazylii, Turcji, Tanzanii oraz Rwandy. - Jak się pójdzie na stadion, to wystarczy rozejrzeć się dookoła. Zobaczyć, gdzie jest położony, jaka jest historia tego miejsca. Posłuchać, o czym rozmawiają ludzie. Zastanowić się, gdzie i dlaczego są jakieś napięcia między nimi, by opowiedzieć historię o wiele bardziej interesującą i złożoną niż to, co dzieje się na boisku. Warto wiedzieć, jak futbol wpływa na ludzi - mówiła przed premierą Anita Werner.

Kiedy poznamy Książkę Reporterską Roku 2025

Jak informuje press.pl nominowane książki wybrało jury w składzie: Marcin Kowalczyk, Roman Kurkiewicz, Weronika Mirowska, Beata Stasińska i Małgorzata Szejnert. W drugim etapie z finałowej jedenastki jurorzy wybiorą najlepszą piątkę, a następnie wskażą zwycięską publikację. Książkę Reporterską Roku 2025 poznamy w niedzielę 14 grudnia, podczas gali Grand Press 2025. Spośród piątki książek, głosami czytelników zostanie wyłoniony również laureat Nagrody Czytelników. Uroczystość będzie transmitowana na antenie TVN24 i na profilu Fundacji Grand Press w mediach społecznościowych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Grand Press.

Do finałowej jedenastki nominowane zostały również:

"Cisza nad stepem. Kazachstan i pamięć o Rosji" Joanny Czeczott; "Córki chmur. O kobietach z Sahary Zachodniej" Leny Khalid; "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku" Adama Zadwornego; "Las duchów" Andrzeja Dybczaka; "Oddział chorych na Rosję. Opowieść o Rosjanach czasów putinizmu" Kuby Benedyczaka; "Ozland. Przestrzeń jest wszystkim" Agnieszki Burton; "Pinezka. Historie z granicy polsko-białoruskiej" Urszuli Glensk; "Róża Luksemburg. Domem moim jest cały świat" Weroniki Kostyrko; "Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw" Marty Bilskiej i Mikołaja Podolskiego.