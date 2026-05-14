Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
JEDEN NA JEDEN

Śmiszek o Sikorskim. "Czasami trzeba tupnąć nogą"

|
Szef MSZ Radosław Sikorski
Śmiszek o sprawie Ziobry. "Zastanawiam się, jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP/EPA
W tak fundamentalnych sprawach trzeba stawiać sprawy jasno - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 europoseł Krzysztof Śmiszek (Lewica). Komentował tak działania polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości za rządów PiS Zbigniewa Ziobry.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Działania rządu w sprawie Ziobry skomentował w "Jeden na jeden" w TVN24 Krzysztof Śmiszek. - Naprawdę szanuję pana ministra [Radosława - red.] Sikorskiego. Jest świetnym wicepremierem, świetnym ministrem, ale czasami trzeba tupnąć nogą. Uważam, że wezwanie ambasadora Rose'a do MSZ-tu w tej sprawie po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Ziobro jest w Stanach, byłoby właściwą reakcją - powiedział. Sikorski zapowiedział w środę, że w kontekście sprawy Zbigniewa Ziobry będzie rozmawiał z ambasadorem USA w Polsce.

Zdaniem Śmiszka "w tak fundamentalnych sprawach trzeba stawiać sprawy jasno". - Zastanawiam się, jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych, gdybyśmy to my przyjęli gościa, który ma tyle zarzutów w Stanach Zjednoczonych (...). Czy naprawdę amerykański Departament Stanu poprosiłby nas tylko o informacje? Myślę, że byłyby też inne narzędzia - powiedział.

Co z Ziobrą? Zapowiedź Sikorskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co z Ziobrą? Zapowiedź Sikorskiego

Aleksandra Sapeta

Śmiszek: wszystkie oczy dzisiaj kierowane są na sąd

Europoseł był też pytany o to, kto jego zdaniem "zawalił w sprawie Zbigniewa Ziobry". - Jak się patrzy na tę sytuację z lotu ptaka i podsumowuje ostatnie miesiące (...) walki o to, aby minister Ziobro stanął przed wymiarem sprawiedliwości, to wszystkie oczy dzisiaj kierowane są na sąd, który w jakiś niewytłumaczalny dla mnie sposób tak długo proceduje te sprawę - ocenił.

Zastanawiał się następnie, dlaczego sądy w tysiącach spraw rocznie, jeśli chodzi o zastosowanie tymczasowego aresztu - jak przypomniał - mogą podejmować decyzję w maksymalnie kilka godzin wedle przepisów. - A tutaj sędzia potrzebuje wielu miesięcy do tego, aby przeanalizować sprawę. Oczywiście rozumiem, że są gigantyczne tomy akt do przeczytania, ale niekiedy naprawdę trzeba się zebrać w sobie i podjąć konkretną decyzję - dodał.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się w lutym na tymczasowy areszt byłego ministra sprawiedliwości, ale jego obrońcy złożyli zażalenie. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy je 8 września, co oznacza, że do tego czasu decyzja o areszcie nie ma uprawomocnienia. 

"Eksploatacja do granic możliwości". Co się działo w sprawie Ziobry?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Eksploatacja do granic możliwości". Co się działo w sprawie Ziobry?

Marcin Złotkowski

Ziobro "ma już przypiętą do końca życia łatkę uciekiniera"

Na uwagę, że przebywający USA były minister sprawiedliwości kpi z działań rządzących, Śmiszek stwierdził, że "Ziobro dzisiaj może się śmiać na krótką metę". - Może sobie siedzieć w Stanach Zjednoczonych i udawać korespondenta tej czy innej telewizji. Natomiast nie wiem, czy tak naprawdę on w głębi duszy się śmieje, bo wie, że miecz sprawiedliwości ciągle nad nim wisi. On ma już przypiętą do końca życia łatkę uciekiniera i tchórza - powiedział.

Śmiszek był też pytany, dlaczego jego zdaniem rozstrzyganie w sądzie sprawy Ziobry tyle trwa. - Pewnie jest kilka powodów. Na pewno zapaść w wymiarze sprawiedliwości to jest dziedzictwo, które dostaliśmy po Prawie i Sprawiedliwości - odpowiedział.

Zdaniem europosła rolę mogą odgrywać również "cechy osobowościowe, albo podejście do sprawy [przez sędziów - red.]". - Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak można sędziów zastraszyć, wszczynać postępowania dyscyplinarne i przywoływać ich do porządku. Oczywiście zdecydowana większość z nich nie dała się złamać - mówił.

Służby specjalne a sprawa Ziobry

Śmieszek był dalej pytany, czy według niego można było zrobić więcej w sprawie Ziobry. Jak przekazała prowadząca program Agata Adamek, nieoficjalnie usłyszała od polityków koalicji rządzącej, że służby specjalne nie pomagały ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi.

- Wiem, że zrobił wszystko jako prokurator generalny. Wiemy też, że prokuratura występowała kilkukrotnie z żądaniem przyspieszenia tych postępowań. Sąd również zwracał prokuraturze akta do uzupełnienia. Prokuratura szybko to uzupełniała. To jest normalny proces dialogu między prokuraturą a sądami - ocenił.

Ekstradycja Ziobry? Żurek: tutaj mamy poważny problem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ekstradycja Ziobry? Żurek: tutaj mamy poważny problem

Aleksandra Sapeta

Jeśli jednak chodzi o działania służb, zdaniem Śmiszka mogła być większa koordynacja wymiany informacji pomiędzy nimi a MSZ i prokuraturą. - Chyba, że rzeczywiście to się działo za kulisami, o czym nie wiem - zastrzegł.

Europoseł ocenił też "można było śledzić być może dokładniej, jakie są jego [Ziobry - red.] ruchy, jakie ma plany, jakim cudem nagle znalazł się za oceanem". - Znaki zapytania ze strony społeczeństwa są tak duże, że wydaje się, że trzeba byłoby wytłumaczyć tę sytuację, jak do tego doszło - ocenił.

OGLĄDAJ: Śmiszek o Ziobrze: wie, że miecz sprawiedliwości nad nim wisi, ma łatkę tchórza
Krzysztof Śmiszek

Śmiszek o Ziobrze: wie, że miecz sprawiedliwości nad nim wisi, ma łatkę tchórza

Krzysztof Śmiszek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Krzysztof ŚmiszekRadosław SikorskiZbigniew ZiobroUSA
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Polska
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Zdrowie
Heathrow lotnisko shutterstock_2222778187
Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
BIZNES
Warszawa
Wzrost PKB Polski nie tak silny, jak się spodziwano
BIZNES
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na stacji drugiej linii metra
WARSZAWA
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o amerykańskich żołnierzach. "Chciałbym uspokoić"
Polska
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
Szczecin
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Ropa znowu w górę po zakończeniu rozmów Trumpa z Xi
BIZNES
Dwóch mężczyzn zatrzymanych z 50 kg narkotyków o wartości ponad 2 mln zł
Szli z torbami pełnymi narkotyków, w sumie mieli ich ponad 50 kilogramów
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica