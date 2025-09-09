Logo strona główna
Polska

Gawkowski o "chłopcach w krótkich spodenkach". "To nie jest ring"

Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: małość prezydenta w wizytach zagranicznych coraz bardziej wychodzi
Źródło: TVN24
- Małość prezydenta w wizytach zagranicznych coraz bardziej wychodzi. Po miesiącu już powinien się nauczyć, że jak będzie krytykował polski rząd za granicą, to nic mu to nie przyniesie - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Gawkowski z Lewicy, wicepremier i minister cyfryzacji.

Krzysztof Gawkowski opowiadał w programie o postawie prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej.

Stwierdził, że "małość prezydenta w wizytach zagranicznych coraz bardziej wychodzi". - Jeździ za granicę, krytykuje Polskę, zamiast budować polską rację stanu, pokazując, że ręka w rękę jest (prowadzona - red.) wspólna polityka międzynarodowa, która dotyczy budowania bezpieczeństwa, szykowania nowych sojuszy, utrwalania tych, które są obecnie - mówił wicepremier.

Gawkowski o "chłopcach w krótkich spodenkach w Pałacu Prezydenckim"

- Prezydent Nawrocki po miesiącu już powinien się nauczyć, że jak będzie krytykował polski rząd za granicą, (....), to nic mu to nie przyniesie, a bardziej sam będzie się narażał na śmieszność - dodał.

- Mam wrażenie, że coraz bardziej widać to, że w Pałacu Prezydenckim zagościli chłopcy w krótkich spodenkach, którzy w polityce międzynarodowej dużo krzyczą, niedużo mogą - kontynuował Gawkowski.    

"Nie jesteśmy na ringu"

Gość TVN24 powiedział, że w działaniach prezydenta Nawrockiego widać "chęć pohukiwania, pokrzykiwania". - Rozumiem, że nauczył się krzyczeć mocno do żołnierzy i pokazuje to, ale dzisiaj to nie jest ring. My nie jesteśmy na ringu, w którym może pan Nawrocki dobrze się czuje - mówił dalej.

- Pan prezydent Nawrocki powinien wiedzieć, że geopolityka, relacje międzynarodowe to szukanie kompromisu, dobrych relacji, a przede wszystkim budowanie polskiej racji stanu, a nie budowanie siebie - podkreślił wicepremier.

pc

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Krzysztof Gawkowski Karol Nawrocki USA
