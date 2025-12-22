Gawkowski: mamy prezydenta, który szkodzi Polsce Źródło: TVN24

Nawrocki zawetował w czwartek trzy ustawy. Wśród nich była ta, zwiększająca podwyżki akcyzy na alkohol, a także ustawa ws. podwyższenia opłaty cukrowej. Od początku kadencji Nawrocki zawetował ich już 20.

- Jak dyskutować z Pałacem Prezydenckim, kiedy on nie chce walczyć o to, żeby poprawiać prawo, tylko chce walczyć o to, żeby siebie podnieść w rankingu politycznym? To jest problem - stwierdził, oceniając decyzje prezydenta.

Według wicepremiera on "szkodzi dzisiaj Polsce". - Ja to nazywam po imieniu. Mamy prezydenta, który buduje narrację taką: mój obóz ma prawo. Ale to nie jest obóz, tylko to jest prezydent - dodał.

Gawkowski ocenił, że Nawrocki "ma jasny cel: iść na wojnę z tym rządem".

Zapytany o to, co rząd zamierza zrobić w związku z brakiem wyższej opłaty cukrowej i podwyżki akcyzy na alkohol, odpowiedział, że minister finansów Andrzej Domański ma przedstawić po świętach koncepcję dotyczącą nowych środków finansowych, które mogą się pojawić w budżecie.

- Nie jest łatwo przy tym prezydencie, ale jestem spokojny o polskie finanse, że będzie wystarczająco pieniędzy. Szczególnie, że są obszary, które trzeba dofinansować i zmienić ich finansowanie. Ochrona zdrowia na przykład - dodał.

