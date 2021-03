Posobkiewicz o AstraZenece: Przybrała formę czarnej wołgi. Wiele osób się bało, nikt nie widział zagrożenia

W tym przypadku mieliśmy do czynienia z efektem takiego domina paniki i strachu - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny, który komentował kontrowersje wokół szczepionki AstraZeneki. Do sytuacji epidemicznej w Polsce odniósł się Rafał Cudnik, dyrektor medyczny Szpitala im Św. Wojciecha i Szpitala Tymczasowego w Gdańsku.

Komitet agencji, który zajmował się badaniem preparatu, zapowiedział, że będzie rekomendować, by dodać ostrzeżenie do ulotek dla lekarzy i pacjentów. Działania te podjęto w związku z pojedynczymi przypadkami wystąpienia zakrzepów krwi, a czasem zgonów wśród osób zaszczepionych preparatem AstraZeneki.

Posobkiewicz: ta szczepionka przybrała ostatnio formę czarnej wołgi

Doktor Cudnik o trzeciej fali pandemii

Sytuację epidemiczną w Polsce komentował doktor Rafał Cudnik, dyrektor medyczny Szpitala im Św. Wojciecha i Szpitala Tymczasowego w Gdańsku. Jak mówił, "druga fala już nadwyrężyła szeroko pojęty system ochrony zdrowia, ale byli to głównie ludzie starsi". - Ofiarami zakażenia SARS-CoV-2 padał personel medyczny, dziesiątkowane były oddziały, osoby na zwolnieniach, na kwarantannach czy w izolacji. Tutaj z pomocą przyszły nam szczepienia grupy zero i widzimy, że teraz jesteśmy bardziej bezpieczni - powiedział.

Jak wskazywał, z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest coraz więcej młodych ludzi. - Mój ostatni dyżur w szpitalu tymczasowym w Gdańsku to są osoby 36-letnie, to jest 60-letnia matka z 36-letnim synem leżący obok siebie na respiratorze na oddziale intensywnej terapii - opisywał. - To jest młoda 33-letnia dziewczyna, która w naszych oczach się pogarszała i niestety wymagała podłączenia do respiratora - dodał.