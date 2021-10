Koronawirus w Polsce. Profesor Andrzej Horban o sytuacji pandemicznej

Czwarta fala pandemii COVID-19 nabiera na sile. Do sytuacji związanej z koronawirusem odniósł się w TVN24 profesor Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Podkreślał, że widzi perspektywę wprowadzania lokalnych lockdownów. Dopytywany, kiedy to nastąpi, odparł, że "bliżej dwóch, trzech tygodni na terenach, na których jest dużo osób niezaszczepionych".

Do sytuacji pandemicznej w Polsce odniósł się we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" profesor Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Jak oceniał, "wcześniej czy później na tych terenach, na których jest dużo więcej zachorowań, będzie musiało dojść do zdecydowanych działań, bo inaczej się nie da". Dopytywany odparł, że "w tym momencie (będzie musiało dojść - red.) nawet do częściowych tak zwanych lockdownów".

- To jest największe ryzyko, jeżeli na danym terenie wystąpi duża liczba zachorowań, zacznie być olbrzymi kłopot z miejscami w szpitalach, które nie są tylko dla ludzi z covidem, ale również dla innych. I będziemy mieli to, co obserwowaliśmy wczesną wiosną - podkreślał prof. Horban.

Dodał, że widzi perspektywę wprowadzania lokalnych lockdownów. Dopytywany, kiedy to może nastąpić, odparł, że "bliżej dwóch, trzech tygodni na terenach, na których jest dużo osób niezaszczepionych".

Profesor Horban o możliwiej liczbie zakażeń w listopadzie

Odnosząc się do nowej fali zakażeń, stwierdził, że jest "umiarkowanym realistą". - Prawdopodobnie będziemy mieli dokładne odwzorowanie fali, która była obserwowana jesienią zeszłego roku. Szczyt był w połowie listopada i tak prawdopodobnie będzie. Potem troszeczkę zacznie spadać, ale też uwaga, nie do zera - podkreślał.

Jak dodał, "prawdopodobnie na wczesną wiosnę, czyli druga połowa lutego, początek marca, będziemy mieli znowu wzrost". - To wystarczająca przesłanka, by nakłaniać ludzi jeszcze raz do szczepień i do maseczek - powiedział.

Profesor Horban w "Rozmowie Piaseckiego" wyliczał, ile może być dziennych nowych zakażeń w listopadzie. - W skali kraju będzie 10-20 tysięcy, problem będzie polegał tylko na tym, że ta fala będzie bardzo duża na terenach, gdzie odsetek zaszczepionych jest bardzo mały. Ta fala będzie nierównomierna, więc kłopot, który będzie z łóżkami (w szpitalach) to będzie za chwilę w województwach podlaskim, lubelskim czy podkarpackim. To już widzimy - mówił gość TVN24.

