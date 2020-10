"Spełniły się wszystkie czarne scenariusze"

Premier: od 10 października cała Polska w żółtej strefie . Co to oznacza?

"Zmiany nazwy, zmiany strategii nie zmieniają absolutnie nic"

- Sierpień był takim miesiącem, w którym województwo małopolskie było wyjątkowo dotknięte COVID-19. Kiedy cała Polska była na wakacjach, to my zmagaliśmy się z problemem dotyczącym łóżek covidowych - podkreślił Jędrychowski. Jego zdaniem "zmiany nazwy, zmiany strategii nie zmieniają absolutnie nic", jeśli chodzi o opiekę "nad pacjentami covidowymi".

"Mam wrażenie, że to są łóżka, które istnieją tylko w Excelu"

- Nie zgadzam się z samą ideą szpitala koordynującego. Szpital jest od leczenia, a nie od koordynowania. Nie pozbawiajmy wojewody, który ma kompetencje, ma ludzi, ma stworzone zespoły do koordynowania opieki zdrowotnej na terenie województwa, czegoś, za co jest odpowiedzialny - wskazywał.

Jak mówił, nadszedł "najwyższy czas i pora, aby wszystkie podmioty medyczne, które istnieją na terenie Polski - niezależnie od tego, czy są to podmioty publiczne czy prywatne - wzięły aktywny udział (w opiece) nad pacjentami covidowymi". Jak oszacował, "10-20 procent łóżek dostępnych w obrębie tych podmiotów powinno być w trybie natychmiastowym przekształconych w łóżka covidowe". - A na obecną chwilę widzimy, że te łóżka są tworzone, ale - proszę mi wierzyć - mam wrażenie, że to są łóżka, które istnieją tylko w Excelu - mówił dalej dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

"Cały czas gonimy epidemię"

"Nie miejmy złudzeń, że za kilka tygodni będziemy mieli poważny problem, jeśli chodzi o kadrę medyczną"

Odwołał się do sytuacji w zarządzanym przez niego szpitalu. - Jak dobrze pójdzie, to ten tydzień zakończę z wyłączeniem kilkudziesięciu osób personelu medycznego - przyznał. Jak mówił, duża część personelu medycznego jego szpitala jest obecnie zakażona. - I to są zakażenia pochodzące od dzieci, które były w szkołach, które przyszły do domu i zakaziły rodziców - podkreślił.