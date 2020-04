W oknach i na balkonach, w oryginalnych przebraniach i fryzurach. Wyjątkowa sesja zdjęciowa #zostańwdomu

Kiedy w czasie epidemii opustoszały ulice, poznański fotograf Artur Nowicki postanowił zorganizować wyjątkową sesję zdjęciową #zostańwdomu. Na fotografiach uwiecznił osoby pozujące w swoich oknach i na balkonach. Jak powiedział w rozmowie z tvn24.pl, najbardziej zaskoczyły go reakcje ludzi. - Zamknięci w domach mieli okazję zająć głowę czymś innym niż wirus, myśleli nad strojami i sytuacjami, które mogą ze swoimi bliskimi stworzyć na balkonach - mówił Artur Nowicki.

Poznański fotograf stworzył podczas epidemii wyjątkową sesję zdjęciową #zostańwdomu. Na fotografiach uwiecznił ludzi w różnych sytuacjach, oryginalnych kreacjach, czy fryzurach, ale cechą wspólną było to, że wszyscy pozowali mu w swoich oknach i na swoich balkonach. Jak powiedział Artur Nowicki w rozmowie z tvn24.pl, pomysł na taką sesję zrodził się w momencie, kiedy opustoszały ulice.

Przyznał, że osoby na zdjęciach to jego znajomi. Wcześniej poinformował ich, że będzie podróżował po mieście, aby zrobić takie zdjęcia. - Jedyne, co im przekazywałem to, że im bardziej dziwne zdjęcie, tym lepiej - mówił Artur Nowicki. - Sam byłem w szoku, jak niektórzy super się uszykowali - dodał.