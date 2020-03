"Wczoraj przeprowadzono ponad 650 testów. To daleka liczba od tej, którą możemy wykonywać"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że obecnie wykonywanych jest coraz więcej testów na koronawirusa. - Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ostatnich dniach było wykonywanych mniej więcej 100 do 200 testów dziennie, to tylko wczoraj (w czwartek - red.) było wykonanych ponad 650 testów - przekazał.

Dodał, że "oznacza to, że już wykonujemy te testy dla osób z bliskiego kontaktu" z osobą zakażoną. - Czyli jeżeli mieliśmy do niedawna zalecenie WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), że wykonujemy testy tym osobom, które są podejrzane o zakażenie, osobom ze wskazań z objawami, to teraz - zgodnie z nowym zaleceniem WHO - oprócz tych osób podejrzanych o zakażenie, wykonujemy również testy osobom z bezpośredniego kontaktu (z osobą zakażoną-red.), które są w kwarantannie. Stąd też ten wzrost do ponad 650 testów, które wczoraj przeprowadziliśmy - mówił Andrusiewicz.