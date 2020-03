"Ozdrowiało 60 tysięcy osób na świecie. To jest grupa pilnie obserwowana"

Sam fakt pojawienia się nowego wirusa, pewnej niepewności co do przebiegu epidemii, sprawia, że musimy być bardzo ostrożni. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Ta choroba w sensie biologicznym nie różni się znacząco od innych zapaleń płuc - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" TVN24 profesor Adam Antczak, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Według wtorkowych danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce u 18 pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Decyzją premiera, wszystkie imprezy masowe zostały odwołane.

O sprawach związanych z epidemią koronawirusa mówił we wtorkowym programie "Wstajesz i wiesz" TVN24 prof. Adam Antczak, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podkreślił, że "w 80 procentach zakażenie koronawirusem przebiega bardzo łagodnie lub łagodnie". - To także dotyczy grup wiekowych "plus 65" - dodał. Zaznaczył, że "na szczęście nie każda osoba w wieku senioralnym jest narażona na zakażenie koronawirusem", choć przyznał, że "ryzyko ciężkiego przebiegu u osób w podeszłym wieku dość istotnie rośnie - jak już teraz wiemy - u osób powyżej 59. roku życia".

- Chcę państwa wszystkich stanowczo poinformować: umieralność (spowodowana koronawirusem - red.) nie jest w istotnym stopniu wyższa od umieralności i przebiegu zapalenia płuc wywołanego przez inne drobnoustroje - podkreślił pulmonolog.

To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia pandemia, z jaką mamy do czynienia

- Sam fakt pojawienia się nowego wirusa, pewnej niepewności co do przebiegu epidemii, sprawia, że musimy być bardzo ostrożni. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Ta choroba w sensie biologicznym przebiegu zapalenia płuc nie różni się znacząco od innych zapaleń płuc - powiedział prof. Antczak.

Wyjaśnił, że potencjał pandemiczny oznacza, iż dany patogen "dosyć szybko rozprzestrzenia się i skolonizuje wszystkie kontynenty, wywołując epidemie lokalne". - Tak się dzieje z koronawirusem. To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia pandemia, z jaką mamy do czynienia - zaznaczył.

"Każde zapalenie płuc u osoby w podeszłym wieku wywołuje różne zmiany w płucach i w całym organizmie"

Lekarz potwierdził, że ryzyko związane z zakażeniem "jest inne u osoby 65-letniej, a zupełnie inne u 80-latka". - Na to nakładają się współchorobowości, choroby przewlekłe. Jeśli mamy do czynienia z kimś, kto choruje na przykład na cukrzycę, przewlekłe choroby układu oddechowego albo ma niewydolność serca, to oczywiście ta sytuacja (zagrożenia) się dodatkowo pogłębia - wyjaśnił.

Przyznał, iż "rzeczywiście, są pojedyncze doniesienia, że koronawirus doprowadza do zmian, które w pewnym stopniu mogą być nieodwracalne". - Pamiętajmy, że każde zapalenie płuc u osoby w podeszłym wieku wywołuje różne zmiany w płucach i w całym organizmie, które mogą mieć charakter nieodwracalny. Chociażby w układzie sercowo-naczyniowym - dodał.

Zalecił "skrajną ostrożność" w stosunku do pojedynczych informacji o "zwłóknieniu płuc", do jakiego ma prowadzić infekcja nowym koronawirusem. - Ozdrowiało 60 tysięcy osób na świecie. To jest grupa pilnie obserwowana. Racjonalne wnioski co do tego, czy coś odwracalnego czy nieodwracalnego nastąpiło w układzie oddechowym, będziemy mogli wysnuć dopiero za jakiś czas - zwrócił uwagę.

"Rozsądny wywiad epidemiologiczny i zimna krew"

- Pamiętajmy, że w tej chwili w Polsce główna grupa pacjentów, którzy mogą być podejrzewani o zakażenie, to osoby, które podróżowały lub miały bezpośredni kontakt z osobami podróżującymi, a przede wszystkim powracającymi z Włoch - stwierdził lekarz. - Na tym etapie rozwoju sytuacji wywiad epidemiologiczny jest absolutnie kluczowy. Pamiętajmy, że jesteśmy w szczycie zachorowań na zakażenia układu oddechowego. Objawy grypy są dokładnie takie same jak koronawirusa. Jeżeli nie mamy wywiadu epidemiologicznego, to nie ma podstawy do uznania pacjenta za podejrzanego - wyjaśniał.

- Nie dalej jak dwa dni temu w naszym szpitalu pojawiła się pacjentka, która powiedziała, że ma duszności, gorączkę i że wróciła z Włoch. Dopiero po dokładnym wywiadzie epidemiologicznym okazało się, że powrót z Włoch nastąpił wiele tygodni temu. A zatem nie było podstaw epidemiologicznych, żeby ją uznać za osobę, która jest w kręgu zainteresowania w tym kontekście - opowiadał. Przyznał, że gdy będzie więcej przypadków zachorowań wśród osób, które nie podróżowały, trzeba będzie "rozszerzyć myślenie o inne możliwości zakażenia".

Podkreślił, że niepokój, jaki wywołuje epidemia koronawirusa "jest jak każdy strach: ma wielkie oczy". Powtórzył, że kluczowy jest teraz "rozsądny wywiad epidemiologiczny i zimna krew" pracowników ochrony zdrowia.

Koronawirus SARS-CoV-2

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

