"Jest taka szansa, że krzywa zachorowań wyglądałaby inaczej"

Efekt dzisiejszych decyzji "będziemy widzieli za tydzień lub za dwa"

Dopytywany, czy w takim razie rządzący popełnili błąd w jakimkolwiek momencie, prof. Horban powiedział, że "to nie błąd, bo nie było przesłanek, aby wprowadzać tego typu" obostrzenia. - Trzeba być gotowym na taki wzrost (zakażeń - red.). Jeżeli codziennie otrzymuje się informacje, że występuje wzrost zakażeń, to powinno się reagować relatywnie szybko - podkreślił.

"To nie kwestia bania się, to jest kwestia właściwego planowania"

Profesor był pytany, czy w jego szpitalu w Warszawie są jeszcze miejsca dla chorych na COVID-19. - Praktycznie mówiąc to nie, z tym że to bardzo mały szpital. Mniej więcej wiemy, ile byśmy potrzebowali miejsc - odpowiedział. - W tej chwili potrzeba w Warszawie około pięciuset, sześciuset miejsc, w tym około 120 łóżek intensywnej terapii - dodał.

Horban pytany był też, czy obawia się tego, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni i tygodni. - To nie kwestia bania się, to jest kwestia właściwego planowania. To nie pierwsza epidemia choroby górnych dróg oddechowych, która powoduje ostrą niewydolność oddechową, idąca epidemicznie - zwrócił uwagę, przypominając świńską grypę (wirus AH1N1).