Ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń. 254 osoby zmarły

W porównaniu do zeszłego tygodnia (sobota, 13 lutego) liczba nowych dziennych zakażeń wzrosła o niecałe dwa tysiące (6586 do 8510).

Dla porównania – przed tygodniem, od poniedziałku 8 lutego do soboty 13 lutego, średnia liczba zakażeń z siedmiu dni wzrosła o niecałe 200 (5257 do 5442).

Ile testów wykonano?

Ile osób wyzdrowiało? Ilu zakażonych leży w szpitalach?

Niedzielski: trzecia fala pandemii jest już obecna w Polsce

O dzisiejszych danych już wcześniej w sobotę w Radiu Zet mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wyniki nadal pokazują duże przyrosty, mówię o przyrostach względem poprzedniego tygodnia. Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tysiąca nowych zakażeń, to jest o 200 mniej niż wczoraj, ale tak jak mówiłem, trzeba to odnosić do poprzedniego tygodnia. Tutaj utrzymuje się ta wysoka różnica, bo to jest różnica rzędu dwóch tysięcy przypadków. Już nie mówimy o jakichś kilkudziesięciu, kilkuset przypadkach więcej, ale o skali powyżej tysiąca – poinformował szef MZ.