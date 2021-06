215 nowych zakażeń. Zmarły 52 osoby

W dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w województwie opolskim - najmniejszym pod względem liczby ludności w Polsce - nie wykryto żadnej nowej infekcji. To pierwszy raz od 24 sierpnia 2020 roku, by w jakimś województwie było zero przypadków. Wtedy dotyczyło to Ziemi Lubuskiej, czyli drugiego najmniej ludnego województwa.